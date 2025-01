A- A+

IBGE Pochmann: índice de preços segue de forma normal, todas as pesquisas estão em andamento Ele acrescentou que o Instituto está fazendo uma "transição do período de enfraquecimento que viveu"

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, disse nesta quarta-feira, 29, que a aferição do índice de preços segue em normalidade, com todas as pesquisas em andamento.

Ele acrescentou que o Instituto está fazendo uma "transição do período de enfraquecimento que viveu", ao ser questionado sobre a crise interna com parte dos servidores da casa.

"O IBGE continua coletando todos os preços. Conversei com todos os superintendentes do IBGE, a situação é absolutamente normal. E é assim que ela vai perseguir o quanto estivermos à frente do IBGE", declarou Pochmann, em conversa com jornalistas.

Ele relatou que esteve no Planalto nesta semana para falar sobre o orçamento do IBGE.

Pochmann declarou que o orçamento considerado reduzido do Instituto levou a um cenário em que as "atividades meios" estão competindo por recursos com as "atividades finalísticas".

Dentre as medidas adotadas para conter despesas, houve deslocamento de servidores que estavam em prédios privados para prédios públicos.



Veja também