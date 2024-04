A- A+

FINANCIAMENTO Pochmann quer destacar importância de liberação de recursos do orçamento do IBGE Órgão de estatística perdeu R$ 9 milhões no bloqueio orçamentário anunciado em março

O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, vai ampliar os contatos com o governo federal, em Brasília, em busca de mais recursos orçamentários, para garantir o financiamento de importantes estudos de campo, como o Censo Agropecuário e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). No bloqueio orçamentário de R$ 2,9 bilhões, anunciado no fim de março, o órgão de estatísticas perdeu R$ 9 milhões do orçamento deste ano, disse Pochmann.

– Há um constrangimento orçamentário e financeiro. Por isso, temos ido com certa constância em Brasília destacar a importância da liberação desses recursos – afirmou Pochmann, ao chegar ao evento de lançamento da publicação “Criando sinergias entre a Agenda 2030 e o G20 - caderno Desigualdades”.

Tanto o Censo Agropecuário, que coleta informações de cada propriedade rural do país, quanto a POF, usada de base para calcular o peso dos preços de bens e serviços nos indicadores de inflação, deverão ir a campo em 2026, segundo o presidente do IBGE.

Preparação precisa de gastos

Para isso, é preciso iniciar os gastos na preparação. Os pré-testes da pesquisa que coleta informações de cada propriedade rural do país deverão começar ainda este ano. Por enquanto, esses gastos têm sido feitos com remanejamento de recursos do próprio orçamento do IBGE, afirmou Pochmann.

Paralelamente às tentativas de curto prazo de garantir o orçamento, o IBGE tem trabalhado para buscar novas fontes de receita, completou o presidente do órgão, reconhecendo que são medidas mais demoradas, porque dependem de aprovação de leis no Congresso.

Uma das ideias seria garantir uma fração dos recursos de “fundos fiscais” que usam os dados produzidos pelo IBGE, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – os dados populacionais são a referência para a repartição dos recursos entre as prefeituras.

Outra fonte poderia ser uma fração dos royalties da produção de petróleo e gás – as informações cartográficas do IBGE servem para delimitar o litoral de cada estado e município conforme os campos de produção em mar.

