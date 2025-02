A- A+

IBGE Pochmann se reúne com sindicato do IBGE pela primeira vez em meio à crise Criação da Fundação IBGE+ e pedido de mudança do nome da Assibge foram algumas das pautas abordadas

Nesta terça-feira, a direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se reuniu com o sindicato da instituição (Assibge), para discutir reinvindicações dos servidores, que vêm criticando ações da atual gestão.

Essa foi a primeira vez que o presidente do instituto Marcio Pochmann se encontrou pessoalmente com os sindicalistas desde o início da crise no órgão, em setembro do ano passado.

Uma das principais críticas do sindicato à gestão Pochmann era justamente a falta de diálogo com os servidores, além da criação da "sigilosa" fundação de direito privado IBGE+.

Após protesto organizado pela Assibge na semana passada, o órgão publicou nota conjunta com o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) suspendendo temporariamente a criação da fundação.

Essa foi, inclusive, uma das pautas da reunião desta terça, em que os sindicalistas manteram sua posição de pedir a extinção da fundação, e a direção se comprometeu a enviar ao sindicato informações e documentos pertinentes à suspensão.

"A direção do IBGE manifestou disposição em criar um Grupo de Trabalho com o sindicato para discutir o financiamento público do IBGE, o qual abrangerá, dentre outras matérias, a análise de modelos de outros institutos de pesquisa ao redor do mundo", publicou a Assibge em nota.

Outra questão abordada na reunião foi a notificação que a direção havia feito pedindo a mudança do nome do sindicato por 'uso indevido' da sigla IBGE.

A Assibge se comprometeu a enviar manifestações escritas com suas razões para a manutenção do nome e do uso de espaços nas unidades de trabalho, enquando a direção prometeu analisar os argumentos.

Reinvindicações que já vinham sendo feitas pelo sindicato, como a mudança dos servidores do Rio de Janeiro para o prédio do Horto e as novas regras de teletrabalho também entraram em discussão, mas sem grandes definições.

A direção e o sindicato concordaram em criar uma agenda de reuniões entre eles, para seguir discutindo esses temas.

"Os dirigentes do IBGE destacaram o caráter transitório da transferência [de prédios] que deverá perdurar até a reforma dos prédios próprios, cujas tratativas já estariam em fase avançada. Quanto ao rodízio entre locais de trabalho, que chegou a ser aventado em matéria na intranet, não há ainda definição concreta", diz a nota.

Proposta de alteração do Estatuto do IBGE, além de debate do modelo de congresso institucional e pautas não remuneratórias dos trabalhadores temporários foram algumas das outras questões abordadas na reunião.

