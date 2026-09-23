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PETRÓLEO Poços adjacentes na Foz do Amazonas serão perfurados em janeiro, diz Petrobras Na Rio Oil & Gas, chefe de engenharia explica que é preciso aguardar chegada de plataforma que está hoje no campo de Búzios

A Petrobras deverá encerrar em outubro a perfuração do poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, onde foi encontrado petróleo, informou a chefe de engenharia da empresa, Renata Baruzzi, durante a Rio Oil & Gas, feira do setor que está sendo realizada no Rio de Janeiro.

E os três poços nas adjacências para os quais a estatal já recebeu autorização do Ibama para fazer a busca por petróleo devem ter sua perfuração iniciada em janeiro, antecipou a executiva. Isso porque é preciso aguardar a chegada da plataforma de perfuração NS-43, atualmente no campo de Búzios.

A Petrobras informou no dia 14 de agosto que encontrou petróleo no poço Morpho, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. E, em 4 de setembro, o Ibama autorizou a perfuração de três novos poços exploratórios nas adjacências. São eles: Manga, PAD Morpho e Crotalus. Todos eles são no Bloco FZA-M-59.

A Margem Equatorial promete ser a nova fronteira para exploração petrolífera no Brasil e para a qual a estatal reservou investimentos de US$ 2,5 bilhões entre 2026 e 2030. Após encontrar petróleo em Morpho, a pesquisa nos três outros poços é considerada crucial para averiguar a viabilidade comercial da exploração na região.

Caso o Petrobras conclua que há condições de explorar a área comercialmente, a estatal precisa pedir uma nova licença.

Do Rio Grande do Norte à Guiana

Com 2.200 quilômetros na costa brasileira, a Margem Equatorial se estende do Rio Grande do Norte até o Amapá. Segue ainda por países vizinhos, até a Guiana. Trata-se de uma região marítima com alto potencial petrolífero que se formou durante a abertura do Oceano Atlântico, a partir da fragmentação do antigo supercontinente Gondwana e da separação entre a América do Sul e a África.

Desde 2015, a Guiana acumulou descobertas de petróleo que levaram a estimativa de quase 11 bilhões de barris de óleo equivalente recuperáveis apenas no bloco Stabroek, operado pela ExxonMobil. No Suriname, descobertas no bloco 58 também confirmaram a presença de reservas.

A Bacia da Foz do Amazonas é uma das cinco bacias que integram a Margem Equatorial no Brasil. Apenas uma dessas cinco bacias, a Potiguar, já tem exploração de petróleo. Se as previsões de que a Foz do Amazonas abriga uma grande reserva de petróleo se confirmarem, será um novo marco na exploração petrolífera do Brasil, comparável à descoberta do pré-sal, em 2006, ou ao achado em águas profundas na Bacia de Campos em 1974

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