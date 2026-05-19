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Podcast Podcast Levante promove edição presencial no Recife nesta quarta (20) Programa que debate temas ligados à política internacional, Oriente Médio e combate ao antissemitismo

O podcast Levante, programa que debate temas ligados à política internacional, Oriente Médio e combate ao antissemitismo, realiza amanhã uma edição presencial com plateia no Recife. O encontro será realizado às 20h, no Centro de Eventos Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana.

Apresentado pelos jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil e pelo professor de ciência política Samuel Feldberg, a edição recebe como convidado o presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst.

Durante o programa, os participantes irão discutir os conflitos em curso no Oriente Médio, os impactos geopolíticos das guerras na região e os desafios relacionados ao crescimento de casos de antissemitismo em diferentes partes do mundo.

A proposta da edição presencial é aproximar o público dos debates promovidos pelo podcast, criando um espaço de conversa sobre temas internacionais e questões ligadas à intolerância religiosa e aos direitos humanos. Os ingressos ainda seguem à venda e podem ser adquiridos pelo site do Sympla.

Antes de chegar ao Recife, o projeto já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O evento é promovido pela StandWithUs Brasil, com apoio da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe) e da Na'amat Brasil.

Acontecimentos

Em meio a mais um capítulo nos conflitos no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que há boas chances de que se chegue a um acordo com o Irã, depois de anunciar que havia adiado um ataque ao país persa previsto para hoje. "Se pudermos fazer isso sem bombardeá-los (o Irã) até a exaustão, eu ficaria muito feliz", disse durante um evento na Casa Branca.

Antes, Trump havia anunciado a suspensão do ataque em resposta a um pedido de dirigentes do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, os líderes afirmaram acreditar que um acordo “muito aceitável” poderá ser alcançado nas negociações em andamento.

O presidente americano, no entanto, alertou que os EUA estão preparados para lançar um "ataque total, em grande escala contra o Irã", segundo uma mensagem publicada em sua plataforma Truth Social. Para o republicano, qualquer pacto deve garantir que o Irã não desenvolva uma arma nuclear.

Sobre a possibilidade de outro confronto militar, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse que o país está "totalmente preparado para qualquer eventualidade".

A agência de notícias iraniana Fars informou no domingo que Washington havia apresentado uma lista de cinco pontos, que incluía uma exigência de que o Irã mantenha em funcionamento apenas uma instalação nuclear e transfira sua reserva de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos. A reportagem afirmou que os Estados Unidos também deixaram claro que só cessariam as hostilidades quando Teerã participasse de negociações formais de paz.

Cronologia

EUA e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irã em 28 de fevereiro, com ataques a instalações militares e nucleares. A ação matou o líder supremo Ali Khamenei e integrantes do alto escalão iraniano. Estados Unidos e Israel dizem que o objetivo é conter o programa nuclear e a capacidade de mísseis do país persa. O Irã, por outro lado, nega buscar armas nucleares e promete retaliar os ataques.

Uma das consequências da guerra foi a disparada do preço do petróleo após o fechamento do Estreito de Ormuz, via marítima por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. Após o início da ofensiva, EUA e Israel anunciaram uma nova fase da guerra, com ataques mais intensos contra mísseis e estruturas do regime iraniano.

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