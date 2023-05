"Pode falar de tudo, só não pode falar de juro", diz Lula, em nova crítica a Campos Neto

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta quinta-feira (4) a alta taxa de juros do país. Citando nominalmente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula afirmou que "se pode falar de tudo" no país, "só não pode falar de juro". O presidente afirmou ainda que "um homem sozinho" não pode saber mais "do que a cabeça de 215 milhões de pessoas".

– O povo mais pobre ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você não. Eu, todo mundo aqui sabe, que esse Conselho pode até discutir taxa de juros se quiser. Porque engraçado, é muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo. Só não pode falar de juro.

O presidente estava acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por ministros de estado, incluindo Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), que coordena o Conselhão.

Nesta quarta-feira, na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) após a divulgação da proposta do governo de um novo arcabouço fiscal, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75%, conforme o esperado. No comunicado da decisão, os integrantes do Copom ainda não deram sinais de que irão reduzir os juros na próxima reunião, em junho, e disseram mais uma vez que não existe "relação mecânica" entre a aprovação do texto pelo Congresso e o relaxamento da política monetária.

No momento, Lula discursava sobre as desigualdades sociais, apesar do crescimento econômico do país. O presidente afirmou que era " muito duro você viver num país" em que, apesar dos índices de crescimento econômico, a população ficou mais pobre "porque a massa salarial e as conquistas sociais não acompanham o crescimento da economia desse país".

Lula, então, questionou a falta de capacidade de compra de parte considerável da população e afirmou que a parcela mais pobre da população se preocupa, prioritariamente, com o valor das parcelas. O presidente, no entanto, destacou na sequência que não concordava com Roberto Campos Neto sobre o juros e criticou que "todo mundo tem que ter cuidado" para tratar do assunto.

– A FIESP precisa tomar muito cuidado para falar de juro. A Federação do Comércio muito cuidado. As indústrias têxtil muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juro. Como se um homem sozinho pudese saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas.

Como o GLOBO mostrou, dados divulgados pelo Banco Central mostram que as famílias brasileiras estão entrando em um círculo vicioso do crédito: com dificuldade para pagar as contas, acabam recorrendo às piores linhas do sistema financeiro, como cheque especial, rotativo do cartão de crédito e, em um melhor cenário, ao crédito pessoal.

Veja também

TECNOLOGIA Meta desmantelou uma importante rede de desinformação sediada na China