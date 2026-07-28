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Habitação Pode+ realiza feirão habitacional com foco no primeiro imóvel em Paulista Evento reúne condições do Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Pernambuco para facilitar a compra do primeiro imóvel

O primeiro feirão da Pode+, nova marca da ACLF Empreendimentos voltada ao segmento de habitação econômica, será realizado entre os dias 31 de julho e 31 de agosto no Paulista North Way Shopping, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A iniciativa busca ampliar o acesso à casa própria por meio de condições especiais de financiamento e do atendimento integrado aos programas Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, e Morar Bem Pernambuco, do Governo do Estado.

Durante o evento, os interessados poderão realizar simulações de crédito, receber orientação sobre documentação e conhecer as possibilidades de enquadramento nos programas habitacionais. Segundo a empresa, o objetivo é facilitar a aquisição do primeiro imóvel por famílias que desejam sair do aluguel.

O principal destaque do feirão é o empreendimento Parque dos Coqueiros, primeiro projeto lançado pela Pode+. Localizado próximo à praia de Maria Farinha, o residencial contará com quatro torres de 17 pavimentos e apartamentos de dois quartos. O projeto aposta em uma estrutura de lazer inspirada em clubes, com piscina adulto equipada com hidromassagem, piscina infantil, quadra de beach tennis, campo de futebol de areia e espaço destinado aos animais de estimação.

Além da área de lazer, o empreendimento foi planejado para oferecer acesso facilitado pelas rodovias PE-001 e PE-022, atendendo moradores da Região Metropolitana do Recife.

Segundo a construtora, durante o feirão será possível visitar o apartamento decorado e conhecer as plantas do empreendimento. Equipes especializadas também estarão disponíveis para orientar os clientes em todas as etapas da compra.

As condições comerciais incluem parcelas a partir de R$ 199, financiamento de até 80% pela Caixa Econômica Federal e possibilidade de participação de famílias com renda a partir de R$ 1.750, mediante análise de crédito e atendimento aos critérios estabelecidos pelos programas habitacionais.

A ação faz parte da estratégia da ACLF Empreendimentos de ampliar sua presença na Região Metropolitana do Recife. Com 26 anos de atuação no mercado, a empresa projeta lançar novos empreendimentos que somam mais de R$ 2 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) nos próximos três anos.

Lançada em abril deste ano, a Pode+ foi criada para atuar no segmento do Minha Casa Minha Vida, oferecendo empreendimentos voltados à aquisição do primeiro imóvel, com foco em localização, infraestrutura de lazer e condições de financiamento acessíveis.

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