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Aviação

Podemos baixar mais os preços das passagens aéreas, diz ministro

"A gente vinha numa curva de crescimento no governo passado da tarifa média, ano a ano houve crescimento", afirmou Tomé Franca

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O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé FrancaO ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira, 2, que o governo federal continuará adotando medidas para reduzir o custo das passagens aéreas no País. Apesar de destacar a queda recente das tarifas, o ministro reconheceu que os preços ainda são elevados para parte dos passageiros.

"As medidas que foram tomadas ao longo dos anos, desses últimos três anos, fizeram com que a aviação brasileira pudesse ter uma curva de crescimento ano a ano, e as tarifas médias pudessem baixar, podemos baixar mais, podemos, queremos e estamos trabalhando para isso", afirmou o ministro em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, da EBC.

Ele afirmou que as tarifas médias registraram aumentos sucessivos entre 2019 e 2022, mas passaram a cair a partir de 2023. "A gente vinha numa curva de crescimento no governo passado da tarifa média, ano a ano houve crescimento. A partir do atual governo, nós tivemos três anos de quedas significativas ano a ano da tarifa média."

Franca atribuiu o resultado a iniciativas voltadas para a redução dos custos operacionais das companhias aéreas, como a desoneração tributária sobre o querosene de aviação (QAV), o adiamento de tarifas de navegação aérea e a criação de linhas de financiamento para o setor.

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O ministro também defendeu a importância do transporte aéreo para a integração nacional e para o desenvolvimento econômico. Segundo ele, a expansão da aviação beneficia tanto o turismo quanto a mobilidade de pessoas e empresas.

"A aviação no Brasil não é um luxo. A aviação no Brasil é uma necessidade ... Nós temos um país com dimensões continentais. A aviação conecta pessoas, conecta negócios e conecta o turismo doméstico", disse.

De acordo com o ministro, os resultados já podem ser observados nos indicadores do setor. O ministro citou uma redução de 14% na tarifa média das passagens em abril de 2026 ante o mesmo período de 2025 e destacou o crescimento da demanda por transporte aéreo

Ele acrescentou que o aumento do número de passageiros ajuda a reduzir os custos médios das operações e que quanto mais pessoas utilizam o transporte aéreo, mais cheias as aeronaves estarão e o custo médio da tarifa fica menor.

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