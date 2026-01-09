A- A+

PETRÓLEO Podemos começar a ampliar a extração de petróleo da Venezuela agora, diz executivo da Chevron Um representante da Exxon, por sua vez, disse que o principal desafio na Venezuela é em relação ao desenvolvimento dos recursos

A Chevron pode começar a ampliar a extração de petróleo agora, disse um representante da empresa presente ao encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com executivos de grandes companhias de petróleo na Casa Branca nesta sexta-feira, 09.

Trump convidou executivos das empresas petrolíferas para discutir como reconstruir a Venezuela após a deposição de Nicolás Maduro no sábado (3).

Trump afirmou que os funcionários das companhias petrolíferas terão garantia de segurança física e financeira na Venezuela. "Vocês estarão muito seguros", prometeu.

Um representante da Exxon, por sua vez, disse que o principal desafio na Venezuela é em relação ao desenvolvimento dos recursos, enquanto o presidente pediu para que a empresa melhore a velocidade do fluxo de petróleo venezuelano e sua qualidade.

Trump também abordou a questão de Cuba, citando que "o país parará de tirar dinheiro dos venezuelanos".

O republicano repetiu que Cuba está "por um fio" diante de sua profunda crise e da perda de apoio da Venezuela.



