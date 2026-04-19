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Tradição Poeirão de Aldeia reúne mais de 100 cavalos e distribui R$ 14 mil em premiação em sua 3ª edição Realizado em Camaragibe, evento contou com uma programação diversificada e reuniu criadores, expositores e o grande público

O Parque dos Camarás, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebeu no último sábado (18) a 3ª edição do Poeirão de Aldeia, evento voltado à cultura e ao universo da marcha na região. Com uma programação que valoriza a tradição, o entretenimento e o fortalecimento da cadeia produtiva local, o encontro reuniu criadores, expositores e o grande público.

Entre os destaques da programação estava o Poeirão de Marcha, competição que reuniu mais de 100 cavalos divididos em 11 categorias e distribuiu R$ 14 mil em premiação. Na principal prova do dia, o Grande Campeonato, o cavalo Denver do Espinho Preto foi o vencedor da disputa. Rica da EGR e Etiqueta Cajá dos Farias completaram o pódio em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Thiago Monteiro, um dos diretores do Poeirão de Aldeia, destacou o crescimento que o evento vem obtendo e valorizou o encontro como um espaço democrático. Além de Monteiro, também integram a diretoria do evento André Marciel, Heraldo Silva e Mauro Marinho.

“É um um evento que já iniciou grande, com um número grande de animais, de público. E agora, no terceiro ano, a gente conseguiu se superar novamente. Temos a concentração de várias áreas aqui, tanto as que são direcionados para competição, quanto áreas de usuário, daquela pessoa que só tem um cavalo e cavalga no final de semana com a família, com o filho. Então o Poeirão é de suma importância porque é uma prova democrática”, comentou.

Importância

Presente no 3º Poeirão de Marcha de Aldeia, o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral (Republicanos), destacou a importância do evento, que se consolidou como um dos principais destaques da cultura equestre na Região Metropolitana.

“É um evento que já entra em nosso calendário movimentando a economia. Camaragibe é a segunda cidade do estado de Pernambuco que tem a maior concentração de cavalos mangalarga. Então, temos aqui o comércio aquecido, as pessoas interagindo e fazendo negócio no ramo do cavalo”, comentou Diego Cabral.

O encontro, que teve apoio da Prefeitura de Camaragibe e de diversas empresas locais e haras da região, reuniu criadores e entusiastas do cavalo mangalarga marchador. Além das competições de marcha, o poeirão é um ponto de encontro para o fomento de negócios no setor. A programação incluiu, ainda, shows, área infantil e opções gastronômicas.

A iniciativa da marcha é voltada para pequenos criadores e animais que não são necessariamente associados à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), sendo um espaço para valorizar os criadores independentes e promover a melhoria da raça.

Segundo Rosa Santana, presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Camaragibe, o evento “tem uma importância econômica, histórica, turística e cultural fortíssima para o município”, destacou.

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