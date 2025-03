A- A+

TECNOLOGIA Pokémon Go agora é saudita: divisão de games da Niantic é vendida por US$ 3,5 bilhões Scopely, empresa de fundo soberano da Arábia Saudita, compra marca de games famosa. País tem projeto ambicioso de se tornar um polo de videogames

A Scopely, apoiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, concordou em comprar o negócio de games da Niantic, incluindo o sucesso Pokémon Go, por US$ 3,5 bilhões.

O Pokémon Go, game para celulares que fazia os jogadores irem "caçar" pokémons nas ruas, foi uma febre há alguns anos.

A Scopely, que pertence a uma unidade do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, também comprará a Pikmin Bloom e a Monster Hunter Now da Niantic, incorporando as equipes responsáveis pelos jogos, informou a empresa saudita em um comunicado.





Os jogos da Niantic incentivam os jogadores a sair de casa e explorar seus bairros para obter recompensas dentro do game. Segundo a Scopely, o negócio de games da Niantic gerou mais de US$ 1 bilhão em receita no ano passado, com 30 milhões de usuários ativos mensais.

Mas, apesar do enorme sucesso de Pokémon Go, muitos outros jogos da Niantic enfrentaram dificuldades para ganhar popularidade ou foram descontinuados.

A Scopely, por sua vez, é a segunda maior empresa do mundo em faturamento de games mobile depois da chinesa Tencent.

A divisão de tecnologia de mapeamento da Niantic não será vendida e ficará sob a liderança do CEO da empresa, John Hanke, sob o novo nome de Niantic Spatial. Segundo um comunicado da empresa, essa nova unidade usará dados dos jogadores para desenvolver uma tecnologia de mapeamento que “captura o conteúdo do mundo com um nível de fidelidade nunca antes alcançado”, com aplicações na indústria, em educação, armazenamento, logística, turismo e outras áreas.

Os jogos de realidade aumentada da Niantic, incluindo Ingress Prime e Peridot, também permanecerão com a Niantic Spatial.

A Niantic foi separada da Alphabet Inc. (controladora do Google) em 2015. Antes disso, Hanke trabalhou com mapeamento via satélite e liderou a divisão de produtos de geolocalização do Google.

O Savvy Games Group, subsidiária do PIF da Arábia Saudita, comprou a desenvolvedora de jogos mobile Scopely por US$ 4,9 bilhões há dois anos. O Savvy foi lançado com um financiamento de US$ 38 bilhões para ajudar a transformar a Arábia Saudita em um polo de videogames.

