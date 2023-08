Pokémon Sleep, game que se joga dormindo, chega a 10 milhões de downloads

A- A+

O Pokémon Go - jogo de realidade aumentada lançado em 2016, faturou bilhões de dólares fazendo com que as pessoas passeassem ao ar livre. Agora, a empresa por trás do fenômeno global do jogo está tentando fazer com que as pessoas vão para a cama.

O Pokémon Sleep tem como objetivo analisar seu sono e fornecer recompensas de acordo com a qualidade do repouso, seja pelo tempo ou até os barulhos emitidos durante o descanso.

Desenvolvido pelo estúdio de jogos japonês Select Button e apresentado pela The Pokemon Co., o Pokémon Sleep foi o jogo mais baixado na semana que começou em 16 de julho, de acordo com a empresa de análise de dados móveis data.ai.

Para comemorar a marca de 10 milhões de downloads na sexta-feira, alguns itens do jogo foram oferecidos gratuitamente.

Os usuários jogam dormindo com seus smartphones próximos à cabeça, e o jogo monitora as vibrações captadas pelos sensores dos telefones para estimar a qualidade do sono. Quanto melhores forem suas métricas de sono, mais criaturas você coletará.

Também é possível acelerar as coisas no jogo gratuito comprando itens no aplicativo para fazer amizade com mais Pokémons ou pagando por uma assinatura premium que vem com pontos de sono de bônus.

"Eu realmente me esforço para ir dormir na hora certa, o que nunca fiz antes", disse Tomoki Toma, um jovem de 23 anos dos arredores de Tóquio que tem usado o Pokémon Sleep fielmente há mais de um mês.

O Pokémon Sleep entra em uma arena lotada de aplicativos voltados para a saúde, como Calm, BetterSleep e Sleep Cycle. Pokemon, uma joint venture de propriedade da Nintendo, Creatures e Game Freak, disse que passou mais de quatro anos desenvolvendo o jogo, experimentando diferentes designs em um esforço para acrescentar "um elemento de diversão".

Mas o interesse está diminuindo à medida que mais usuários expressam tédio em relação a um jogo cujo resultado é determinado enquanto o jogador está dormindo. Além disso, os usuários não podem transferir as criaturas que encontram no Pokémon Sleep para outros jogos. As pesquisas sobre o título caíram para cerca de metade do seu pico em todo o mundo, de acordo com o Google Trends.

"É muito divertido coletar diversos tipos de Pokémon, mas o jogo fica um pouco repetitivo depois de um tempo", disse Reina Watanabe, de 22 anos, moradora de Tóquio, que começou a jogar há três semanas.

Há também muitas maneiras de trapacear: você pode dizer ao jogo que está indo para a cama quando na verdade está se enrolando com um livro, deixar o telefone na cama enquanto toma café ou simplesmente inserir manualmente dados falsos de sono.

A capacidade do Pokémon Sleep de manter os usuários conectados todas as noites depende tanto da atração dos personagens quanto dos benefícios percebidos para a saúde. A jogabilidade é limitada, mas há uma longa lista de jogos inativos que permanecem populares há anos, rodando em segundo plano em telefones de todo o mundo, como AFK Arena, AdVenture Capitalist, Neko Atsume: Kitty Collector e Egg.

O Pokémon Go bateu recordes e comemorou seu aniversário de sete anos no mês passado, em parte porque o jogo de realidade aumentada criado pela Niantic se reinventou por meio de atualizações. O sucesso desse título contrasta com as dificuldades da Niantic em alguns outros jogos, o que levou a empresa sediada em São Francisco a fechar seu estúdio em Los Angeles e cortar 25% de sua equipe.

A Pokémon está explorando maneiras de vincular seu mais novo jogo a mais dispositivos no futuro, de acordo com o produtor de Pokémon Sleep da empresa, Kaname Kosugi.

“Pokémon Sleep é divertido, mas sem as batalhas Pokémon por excelência, simplesmente não parece que você está jogando”, disse Masamitsu Takahashi, 30 anos, fã de longa data de Pokémon da província de Gifu, na região central do Japão. “Mas vou esperar para ver se alguma revisão importante está em andamento antes de excluir o aplicativo.”

