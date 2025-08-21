A- A+

SÃO PAULO Polícia Civil faz operação contra fraude milionária envolvendo donos da Camisaria Colombo Um dos donos da varejista, Álvaro Jabur Maluf Júnior, foi preso

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta quinta-feira (21), uma operação contra fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio envolvendo, entre outros alvos, os donos da Camisaria Colombo. Pelo menos sete pessoas são investigadas pelos crimes de furto mediante fraude e fraude contra credores.

A operação, da Divisão de Crimes Cibernéticos do Deic, tenta cumprir quatro mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Os agentes estão nas cidades de São Paulo, Avaré, Birigui e Brasília/DF.

Dois dos mandados de prisão são contra os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da rede varejista de moda masculina. Álvaro foi preso, segundo investigadores do Deic.

Os outros dois alvos dos mandados de prisões são Bruno Gomes de Souza e Mauricio Miwa, respectivamente, representante legal da BS Capital e funcionário da empresa de gestão de valores. Um deles foi detido.

As defesas não foram localizadas. O espaço permanece aberto.

Entenda o caso

As investigações começaram com uma denúncia formalizada por uma instituição financeira, que relatou subtração de valores mediante fraude tecnológica. Os suspeitos exploraram uma vulnerabilidade de sistema para criar créditos inexistentes e movimentaram os valores de forma pulverizada em diversas contas bancárias.

Com essas operações, segundo o portal g1, conseguiram transferir cerca de R$ 21 milhões para uma conta BS Capital. Desses, R$ 9 milhões foram transferidos entre os dias 1º e 21 de outubro do ano passado.

Segundo as investigações, o esquema teria como finalidade dissimular bens e valores em processo de recuperação judicial do grupo, em prejuízo de credores e do sistema financeiro nacional.

Veja também