DÓLAR Política do dólar forte está completamente intacta sob Trump, diz secretário do Tesouro dos EUA "Queremos comércio livre", disse Bessent

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 6, que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, pretende preservar a força do dólar. "A política do dólar forte está completamente intacta", garantiu, em entrevista à Bloomberg TV.

Bessent, porém, ponderou que trabalhará para evitar que outros países enfraqueçam suas moedas de maneira artificial e manipulem o câmbio para obter ganhos comerciais injustos.

"Queremos comércio livre", disse o secretário do Tesouro dos EUA.

Treasuries

Bessent projetou que o juro dos Treasuries de 10 anos "naturalmente" cairá à frente, à medida que as políticas de Trump, reduzam a inflação no país. Ele explicou que o governo está mais focado na queda dos rendimentos da renda fixa do que nos cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O chefe do Tesouro dos EUA, que já fez críticas ao banco central do país, confirmou que já teve reunião com o presidente do Fed, Jerome Powell.

Segundo ele, o encontro foi "construtivo". "Não vou fazer críticas", reforçou ele, que garantiu ter certeza de que o Fed "fará a coisa certa".

Bessent disse esperar que os EUA consigam obter crescimento econômico sólido não inflacionário. "Este é o governo mais pró-negócios da história", garantiu.



