JUROS Política monetária dos EUA não está em curso predefinido, diz vice-presidente do Fed Jefferson destacou que, na sua opinião, "não há necessidade de pressa para fazer mais ajustes na taxa de juros"

O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, afirmou que, sobre futuras decisões relativas à condução de juros, ele "vai continuar a avaliar dados (econômicos) que chegam, a perspectiva em evolução e o equilíbrio de riscos".

"Como enfatizamos, a política monetária não está em um curso predefinido. Se a economia permanecer forte e a inflação não continuar a se mover de forma sustentável em direção a 2%, a atual política (de juros) pode ser mantida por mais tempo."

Por outro lado, Jefferson ressaltou que "se o mercado de trabalho enfraquecer inesperadamente ou a inflação cair mais rapidamente do que o previsto, a política (de juros) pode ser flexibilizada de acordo".

O vice-presidente do Fed destacou que, na sua opinião, "não há necessidade de pressa para fazer mais ajustes na taxa de juros". "A atual postura da política está bem posicionada para lidar com os riscos e incertezas que enfrentamos ao buscar ambos os lados do nosso mandato duplo."

Incerteza sobre política comercial

O vice-presidente do Federal Reserve afirmou também que "há muita incerteza sobre política comercial e pode influenciar a decisão de consumidores". Contudo, ele ressaltou que ainda é cedo para fazer avaliações sobre impactos de adoção de tarifas pelo governo dos EUA sobre a economia do país.

"Faço uma avaliação do conjunto de políticas", disse ele, referindo-se a áreas de atuação do governo Donald Trump em imigração, desregulamentação e tarifas.

Cenário

Jefferson afirmou que "há sinais de enfraquecimento da expansão do consumo nos EUA".

Contudo, ele apontou que o mercado de trabalho no país continua sólido, pois nos últimos seis meses até fevereiro foram criados cerca de 200 mil empregos por mês.

Em relação â inflação, Jefferson destacou que está "abaixo do pico", mas "dados recentes mostram que ela se move de lado".

Ele ressaltou que "a perspectiva de tarifas levou consumidores a esperar inflação maior no curto prazo."

O vice-presidente do Fed fez os comentários em evento promovido pelo Federal Reserve de Atlanta e a University of Virginia.

