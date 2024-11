Política monetária poderá ter de responder de forma mais proativa, diz membro do BCE

A- A+

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Frank Elderson afirmou nesta quinta-feira, 21, que a política monetária poderá ter de responder de forma mais proativa aos problemas recentes na oferta do que foi considerado apropriado no passado.



Em discurso na Universidade do Chipre, o economista disse que, tradicionalmente, os bancos centrais têm frequentemente ignorado choques temporários que afetam a capacidade produtiva da economia e não necessariamente respondidos com ajustamentos de política.

"A política monetária atravessa a economia com defasagens longas e variáveis. Se um choque for de curta duração e as expectativas de inflação estiverem firmemente ancoradas, o impacto da inflação poderá já ter desaparecido no momento em que a resposta da política monetária tiver sido transmitida à economia. Ao não responderem a estes choques temporários, os bancos centrais pretendem evitar que a política afete negativamente a atividade econômica enquanto a inflação ainda for consistente com o seu objetivo de médio prazo", apontou ele.

Contudo, tendo em conta a magnitude, a frequência e a persistência dos estrangulamentos que poderão surgir, o seu impacto sobre a inflação também poderá ser mais pronunciado e duradouro, avaliou.



"A prevalência de tensões geopolíticas, da fragmentação econômica e dos riscos climáticos e naturais implica que haveria menos margem para analisar os desvios da inflação em relação ao nosso objetivo de 2%. Por outras palavras, no futuro, a política monetária poderá ter de responder de forma mais proativa aos estrangulamentos que afetam a capacidade produtiva da economia, o que aumenta a importância de manter a flexibilidade", concluiu.

