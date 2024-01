Políticas públicas incentivam cooperativas formadas por peguenos agriculores

A- A+

Políticas públicas do Governo Federal voltadas à agricultura familiar vêm reanimando o setor, principalmente para aqueles pequenos trabalhadores rurais organizados em cooperativas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), “ressuscitados” no ano passado, têm sido considerados uma saída para incentivar a produção e gerar emprego e renda.

O PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. A União repassa a estados, municípios e escolas federais verbas de caráter suplementar para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino.

Já o PAA busca promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar a partir da compra de alimentos, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.

De acordo com o Governo Federal, o programa, além de garantir segurança ao camponês de ter a compra dos seus produtos assegurada, gera renda às famílias, garante alimentos a quem precisa e movimenta a economia dos pequenos municípios.

Coofeapa e Coodapis

Pelo menos duas cooperativas pernambucanas têm se destacado no fornecimento de alimentos por meio dos dois programas: a Cooperativa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Estado de Pernambuco (Coofeapa), de Camocim de São Félix, no Agreste; e a Cooperativa da Agricultura Familiar Indígena e Assentados do Nordeste (Coodapis), do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A primeira, fundada em 2011, está com sete contratos ativos que incluem o fornecimento de merenda escolar às Regionais Norte e Sul do Recife; e de municípios como Sairé, Agrestina e Belo Jardim, todos por meio do PNAE. A Coofeapa, que cultiva mais de 40 produtos da agricultura familiar em 300 hectares de 290 cooperados de diversos municípios, é também a primeira cooperativa a fornecer para o Palácio do Campo das Princesas. O contrato com a sede do governo estadual é de R$ 97 mil.

Além de fomentar a produção agroecológica de alimentos, a contratação também representa mais economia para os cofres públicos. Somente em 2023, houve uma economia de R$ 933 mil na compra de alimentos para a sede do Governo do Estado, já que as despesas com alimentação caíram de R$ 1.229.771,1 em 2022 para R$ 296.618,2 no ano passado, uma diferença de 76%.

“Esse incentivo da governadora Raquel Lyra vai ajudar muito a nossa produção. E para atender às demandas da merenda escolar e da sede do Governo do Estado, devemos ampliar para mais de 500 cooperados", afirmou o fundador e presidente da Coofeapa, Severino Carvalho.

Ainda de acordo com o agricultor, as empresas privadas também estão voltando a procurar a cooperativa. “Estamos indo buscar parceiros e acredito que agora a gente decola. A crise aqui no campo estava grande, mas agora estão chegando cooperados todos os dias”, comemora Severino.

Até o final do mês, a Coofeape vai assinar um contrato do PAA no valor de R$ 770 mil. Pelo programa, cada pequeno agricultor pode comercializar até R$ 15 mil por ano. “Esse programa é bom porque, além de matar a fome de quem está necessitado, evita perdas dos pequenos agricultores”, lembra. Ainda segundo Severino, os programas do Governo Federal são bons, dão visibilidade, mas a cooperativa não pode depender só deles.

Já a Coodapis, que tem cinco anos de atividades e 160 cooperados também espalhados por vários munícipios que somam uma área agricultável de aproximadamente 1,2 mil hectares, é a responsável pelo fornecimento de salada, suco e creme de frutas, macaxeira e cará embalados a vácuo às escolas da rede municipal do Jaboatão dos Guararapes; e de verduras e legumes e frutas às creches da cidade. De acordo com o fundador e presidente da Coodapis, José Adelmo Cabral, a cooperativa conta hoje com 70 clientes, inclusive vários da área privada, como o Walmart, o Verde Frut, a Casa dos Frios e o Verdão.

Quanto à logística, o packing house da Coodapis, em Tabira, no Sertão, recebe os produtos de todos os cooperados. “Se precisarmos, por exemplo, pegar 4 mil quilos de cará em Bonito, já tem uma quantidade de associados para isso lá. Então, nosso caminhão passa lá, pega o cará de todos e leva para Tabira para processar”, explica ele.

Responsabilidade do IPA

A execução do PPA em Pernambuco fica sob responsabilidade do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Por enquanto, 1.610 agricultores estão cadastrados para vender os seus produtos. O planejamento elaborado pelo IPA para o PAA prevê que 150 mil pessoas serão atendidas pelo programa em todo o estado. Da verba destinada a Pernambuco pelo Governo Federal, o repasse para o IPA foi de R$ 8 milhões, 70% a mais que no ano de 2023.

Em Pernambuco, o programa já está sendo operacionalizado em 16 municípios. A proposta é de chegar a 87 até o final de fevereiro. “Em 2024, o Governo de Pernambuco pleiteou e conseguiu o aumento de 70% dos recursos, passando 59 para 87 municípios beneficiados”, lembra o extensionista do IPA e coordenador do PAA, Isaque Nascimento.

