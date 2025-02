A- A+

Polo Polo automotivo de Goiana bate recorde de exportação em 2024 com 37 mil veículos Com incentivos do Estado, o polo automotivo teve incremento de 35% nas movimentações em relação ao ano anterior

Com incentivos fiscais do Governo de Pernambuco, o grupo Stellantis segue firme, ampliando a linha de produção e exportando diversos modelos. Em 2024, o Polo Automotivo de Goiana bateu recorde de exportação. Ao todo, o Polo produziu mais de 230 mil carros. Por meio do Porto de Suape, principal rota da exportação dos veículos produzidos na Mata Norte, 37 mil novos veículos cruzaram o Atlântico no ano passado, um aumento de 35% nas movimentações em relação a 2023.

Em 2024, passaram por Suape 80.051 automóveis de modelos e fabricantes variados. Desse quantitativo, a Stellantis representou 77% das movimentações de carro do Porto, fortalecendo a vocação do terminal como um hub de veículos, considerado o maior do Norte/Nordeste.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, o trabalho agora é para expandir o Polo. Segundo ele, em 2025, mais investimentos chegarão para a região, impulsionando ainda mais o desenvolvimento da indústria automobilística do Estado.

"Os resultados da exportação são bastante animadores e mostra que o Polo vem crescendo e se fortalecendo com os incentivos fiscais. Em 2024, sob a orientação da governadora Raquel Lyra, fizemos um trabalho de inteligência e escuta sofisticada para entender toda a cadeia produtiva automotiva. Esse ano, vamos trabalhar para atrair sistemistas da Stellantis na região. Já anunciamos a vinda do Grupo Trambusti e novas empresas se instalarão nos próximos anos no Polo Automotivo, gerando mais desenvolvimento", avaliou.

Para o secretário-executivo de Atração de Investimentos da SDEC, Maurício Laranjeira, a SDEC continua num trabalho intenso de apresentar os potenciais do Polo Automotivo para os investidores.

"Conforme a estratégia do governo do estado, continuamos fazendo, em conjunto com a nossa coligada Adepe, um trabalho de apresentar os diferenciais de Pernambuco para as empresas que querem virar fornecedoras da Stellantis, no intuito de atrair investimentos, aumentar nosso polo automotivo, gerando empregos e renda", complementou.

Já para o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, os números reforçam os excelentes resultados na movimentação de automotivos no complexo portuário, fortalecendo a importância do Hub de Veículos para a região.

“A localização estratégica do nosso porto, aliada à infraestrutura disponível para esse tipo de operação, facilita o escoamento da produção da Stellantis para outros estados brasileiros e países do continente, impulsionando a economia e o desenvolvimento do Nordeste”, pontuou.

