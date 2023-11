Polo Automotivo Stellantis de Goiana celebra 8 anos impulsionando a indústria automobilística

A- A+

O Polo Automotivo Stellantis de Goiana, complexo industrial localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, se tornou um marco na indústria automobilística em todo o Brasil. A história da fábrica está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento econômico não só da localidade e da região Nordeste, mas ao crescimento da indústria automobilística brasileira.

Segundo o plant manager Jasson Azevedo, a Stellantis, empresa multinacional responsável pelo polo, já traz no DNA uma história de pioneirismo em regiões não tradicionais, ou seja, que não ficam dentro do cinturão industrial paulista, como a fábrica de Betim, em Minas Gerais, e a de Porto Real, no Rio de Janeiro, por exemplo. Esse fator foi primordial para o grupo quando foi tomada a decisão de instalar outro polo, dessa vez no Nordeste.

No início dos anos 2010, Pernambuco ganhava destaque na região pelo crescimento acelerado da economia. Isso tudo combinado com um ambiente favorável aos negócios, o Estado tornou-se atraente para a indústria automobilística pela qualidade do sistema portuário, sobretudo do Porto de Suape, que facilitava a exportação, importação, por sua localização geográfica e vocação para estimular empresas de alta tecnologia.

“Sabíamos que o desafio seria grande, mas também sabíamos que seria possível com a realidade que encontramos aqui. É importante destacar a oportunidade que foi fazer uma fábrica nova com um parque de fornecedores integrado. Pudemos fazer isso porque Pernambuco não tinha vínculo com o setor automotivo. Isso nos deu a chance de pensar uma fábrica da forma mais pura e otimizada, com ganhos logísticos e operacionais. Hoje, vemos que o resultado foi positivo. O Polo Automotivo de Goiana está na vanguarda da tecnologia e da inovação no grupo mundialmente”, lembra o gestor.

Início

A construção do empreendimento, que iria abrigar tanto a fábrica quanto o parque de fornecedores, foi iniciada em 2012. Isso criou uma espécie de cluster automotivo completo, gerando empregos e atraindo investimentos para região, o que impulsionou a economia local.

Foram investidos cerca de R$ 7 bilhões na implantação do polo e outros R$ 2 bilhões para a instalação de um parque de fornecedores dentro do mesmo perímetro fabril, que possui atualmente 18 empresas fornecedoras no total.

O investimento também foi em capital humano. De acordo com Jasson Azevedo, a empresa viu a necessidade de desenvolver pessoas da própria região para poder gerar empregos para a população local.

“Cerca de 90% dos colaboradores são dos municípios ao redor do polo. Isso só foi possível por meio de parcerias estratégicas com agentes como universidade, institutos de pesquisa e centros de fomento. Seguimos com essas parcerias e com o desenvolvimento interno do time”, explica Jasson. Hoje trabalham cerca de 14 mil pessoas no local.

Polo Automotivo Stellantis de Goiana. NTB Conteúdo/ Stellantis

Marcas e modelos produzidos

O Polo Automotivo Stellantis de Goiana é responsável pela produção de veículos para atender ao mercado interno e para exportação. Por lá, hoje são produzidas três das marcas mais renomadas do mundo quando se trata de automóveis. Além da Jeep, o polo também tem produção da Fiat e da RAM.

Em abril de 2015, o polo foi inaugurado inicialmente com a produção apenas do Jeep Renegade, marcando o retorno da marca ao Brasil. Em pouco tempo, se iniciou a produção do Jeep Compass e da picape Fiat Toro.

Em 2021, foi lançado o Jeep Commander, inaugurando o segmento SUV-D no Brasil. E neste ano, foi a vez da Ram Rampage, o primeiro modelo da marca produzido fora dos Estados Unidos.

Hoje, saem do complexo cinco modelos das três marcas da Stellantis. Em 2022, foram mais de 210 mil unidades produzidas, sendo mil veículos fabricados por dia.

Desafios futuros

O Polo Automotivo de Goiana continua a crescer e se expandir, com planos de investimentos adicionais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O complexo de Goiana está posicionado para desempenhar um papel estratégico na produção de veículos mais eficientes e sustentáveis, atendendo às necessidades dos mercados interno e internacional.

“Vamos completar nove anos de operação e já iniciamos nossas atividades com as melhores práticas e tecnologias do setor. Comemoramos esse ano a marca de mais de 1,5 milhão de unidades produzidas e estamos começando uma nova fase, preparando a nossa planta para nos tornarmos um centro de produção de veículos híbridos e elétricos. Será uma transformação gradativa. Nosso desafio é nos manter nessa liderança, continuar desenvolvendo nossas ideias, tecnologias e pessoas, e nos manter na vanguarda”, disse o gestor da fábrica.

