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Negócios Polo da Enterprise Europe Network abre escitório em Pernambuco para apoiar exportações Consórcio da União Europeia, que tem a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como membro, chega no Recife

Pernambuco passará a contar com um escritório da Enterprise Europe Network (EEN), rede internacional apoiada pela União Europeia que atua na promoção de negócios e parcerias entre empresas de diferentes países. O polo será instalado no Recife e terá como objetivo apoiar pequenas e médias empresas do estado interessadas em ampliar sua presença no mercado internacional, oferecendo consultoria para exportação, identificação de parceiros comerciais e acesso a oportunidades de inovação e financiamento no exterior.

O escritório será instalado no Recife em parceria com o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) e deverá atuar oferecendo consultoria empresarial, apoio na identificação de parceiros comerciais e orientação sobre regulamentações para exportação.

A formalização da parceria ocorre na próxima segunda-feira (16), com a assinatura de um termo de cooperação entre a Uninassau e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), entidade vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e responsável pela coordenação do consórcio EEN Brasil ao lado do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O evento de lançamento será realizado às 10h, no auditório da instituição de ensino, no Recife, e deve reunir empresários e representantes de instituições ligadas ao setor produtivo.

Este será o segundo escritório da rede no Nordeste - o primeiro foi inaugurado em Maceió, em dezembro de 2025.

Segundo o presidente da EEN Brasil, Marcos Vinícius da Cruz Coelho, a presença da rede no estado busca ampliar o acesso de empresas locais ao mercado europeu. Ele destaca que companhias que atuam no comércio exterior tendem a crescer mais rapidamente e gerar mais empregos.

“As exportações são o motor do crescimento econômico. As empresas que exportam crescem mais rápido, geram mais empregos e fortalecem a economia local. Pernambuco possui potencial competitivo em setores como fruticultura, têxtil e tecnologia. Acessar as oportunidades oferecidas pela Enterprise Europe Network significa multiplicar oportunidades de negócios. A União Europeia representa 450 milhões de consumidores com alto poder de compra. Para empresas pernambucanas, é um mercado de ouro ainda pouco explorado", ressalta Marcos Vinicius.

Para o presidente do Grupo Ser Educacional, mantenedor da Uninassau, Jânyo Diniz, a iniciativa também amplia a conexão entre universidades, empresas e centros de pesquisa, criando um ambiente mais favorável à inovação e à internacionalização de negócios.

Potencial exportador

Pernambuco tem ampliado sua presença no comércio exterior nos últimos anos, impulsionado por setores como tecnologia, alimentos, têxtil e manufatura. Mesmo assim, empresas locais ainda enfrentam dificuldades para acessar informações sobre mercados internacionais, normas técnicas e potenciais parceiros comerciais.

A expectativa é que o novo polo da rede europeia ajude a reduzir essas barreiras, facilitando o contato entre empresários pernambucanos e organizações estrangeiras interessadas em parcerias comerciais ou tecnológicas.

Rede internacional

Criada pela União Europeia, a Enterprise Europe Network atua como uma plataforma de conexão entre pequenas e médias empresas e mercados internacionais. A rede oferece serviços como consultoria para internacionalização, identificação de parceiros comerciais, acesso a programas de financiamento e orientação sobre legislação e requisitos técnicos para exportação.

No Brasil, o consórcio reúne instituições como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), além de entidades empresariais e organizações de apoio à inovação.

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