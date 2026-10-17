A- A+

APRENDIZAGEM Polo da Universidade Columbia no Brasil abre seleção para curso híbrido de liderança feminina Inscrições estão abertas até o 3 de novembro e a aulas começam em abril do próximo ano

O Columbia Global Center Rio de Janeiro (CGC Rio), polo brasileiro da Universidade Columbia, abriu inscrições para o curso híbrido Columbia Women's Leadership Network in Brazil (CWLN) até o dia 3 de novembro. O curso, voltado ao fortalecimento profissional de lideranças femininas, começa em abril de 2027 e terá duração de sete meses.

Criado em 2018, o curso tem como público-alvo mulheres dos setores público, privado e do terceiro setor com ensino superior; três anos, no mínimo, de experiência em cargos de liderança, gestão ou coordenação; e proficiência funcional em língua inglesa.

As alunas selecionadas participarão de um cronograma dividido em um encontro de abertura, bem como reuniões mensais remotas ou presenciais, tanto na sede no Rio de Janeiro como em São Paulo. A modalidade on-line permite ampliar o alcance do curso. Já o presencial fortalece a criação de uma rede de contatos.

“O network do nome do cursos não é um detalhe, é o coração. Em rede vamos mais longe e construímos um impacto mais duradouro com o desenvolvimento dos projetos aplicados", afirmou a gestora sênior de programas no Columbia Global Center Rio de Janeiro, Deborah Lourenço.

Ainda segundo a gestora, a proposta dos encontros presenciais é aprofundar conteúdos, desenvolver competências de liderança e promover conexão entre as participantes. "O que conecta esses momentos é o trabalho com desafios reais das participantes”, acrescentou.

Deborah Lourenço, gestora sênior de programas no Columbia Global Center Rio de Janeiro. Foto: Divulgação

Além disso, há um módulo internacional, no qual a turma viaja até o campus de Nova York da universidade para acompanhar ministrações ao longo de cinco dias.

O planejamento também contempla mentorias individuais e atividades de integração com participantes, mentoras, docentes e ex-alunas. Como destaque na docência, Deborah lembrou a participação do diretor da Summer Principals Academy do Teachers College, escola superior de Educação da Universidade Columbia, Brian Perkins.

“O professor Perkins coordena o módulo em Nova York e conduz sessões sobre o reconhecimento dos pontos fortes individuais para a liderança e sobre a tomada de decisões baseadas em dados”, disse.

De acordo com a aluna graduada pelo CWLN Juliana Ribeiro Pessoa, a proposta pedagógica do curso é unir o conteúdo teórico com a prática entre as alunas.

“A gente recebe um material bibliográfico e sugestões de leituras, mas o curso tem uma visão menos conteudista, porque olhamos de cima a parte comportamental, estratégica, e o papel da mulher em uma organização”, explicou.

Juliana foi aluna da turma de 2025.

Para Juliana, que também atua como administradora na área de relacionamento institucional e cultura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os aprendizados do curso ultrapassaram o período da graduação, contribuindo com a dinâmica no próprio trabalho.

“O curso dá uma chancela de qualidade acadêmica para quem participa, uma chancela de visão de liderança abrangente e preocupada com o futuro das empresas e o futuro profissional de todas. Ao voltar para as nossas instituições, é esperado que a gente dê um impacto positivo com essa visão feminina (aprendida)”, afirmou.

A programação, as atividades e os conteúdos específicos de cada edição, lembra Juliana, são definidos pela coordenação do programa previamente, podendo ser atualizados.

Inscrição

A inscrição, que custa R$ 250,00, pode ser feita via formulário disponibilizado no edital oficial. Já o processo seletivo tem duas etapas. A primeira consiste na avaliação documental; a segunda, é a avaliação de entrevistas com um comitê formado por representantes de turmas anteriores, mentoras voluntárias e representantes de organizações parceiras do CGC Rio. A lista de aprovadas para a turma de 2027 será divulgada no dia 19 de fevereiro.

Investimento

A participação no CWLN está sujeita ao pagamento de R$ 38 mil. O valor, segundo a organização do curso, será revertido em materiais didáticos, demais recursos disponibilizados pelo programa e alimentação oferecida durante as atividades presenciais organizadas pelo CGC Rio, tanto em Nova York quanto no Brasil, incluindo café da manhã (quando aplicável), coffee breaks e almoço.

Bolsa

O CGC Rio também concede bolsas de estudo com descontos parciais ou integrais sobre o investimento do programa. As bolsas poderão variar entre 10% e 100% do valor do investimento e serão concedidas com base na análise das informações apresentadas pela candidata, observadas a disponibilidade orçamentária e as demais condições institucionais. Qualquer candidata poderá solicitá-las no ato da inscrição.

Deborah reforçou que o apoio com custos de viagem poderá ser uma possibilidade, dependendo da disponibilidade orçamentária. A necessidade precisa ser indicada durante a inscrição.

Veja também