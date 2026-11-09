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saúde e bem-estar Polo médico do Recife ganhará hub de serviços para profissionais de saúde Com abertura prevista para dezembro, no ITC Empresarial, no Pina, Oxia Medical Spaces reunirá consultórios para locação flexível, marketing médico e apoio à gestão administrativa e financeira

O Recife ganhará, no próximo mês, um novo espaço voltado a profissionais das áreas de saúde e bem-estar. A Oxia Medical Spaces será instalada no ITC Empresarial, no bairro do Pina, Zona Sul da capital pernambucana, com uma estrutura de oito consultórios para locação por diária ou turno, além de serviços de apoio administrativo, financeiro e de marketing médico.

A proposta é atender profissionais que desejam manter uma rotina de consultas sem precisar investir na abertura e na manutenção de uma clínica própria. Os espaços poderão ser contratados em períodos de duas, quatro ou 12 horas, com valores a partir de R$ 360 por turno. O modelo não prevê repasse de percentual dos honorários médicos ao empreendimento.

Além da disponibilização dos consultórios, a estrutura contará com recepção, limpeza, copa, secretariado, endereço fiscal e suporte operacional. A iniciativa também oferecerá serviços de comunicação e posicionamento estratégico nas redes sociais.

Segundo a sócia Sofia Holanda, o empreendimento surgiu a partir da identificação de demandas de profissionais que, além da formação na área de saúde, precisam lidar com questões administrativas e empresariais para manter os próprios consultórios.

“Muitos médicos passam anos se preparando para exercer a medicina, mas, quando decidem abrir o próprio consultório, descobrem que também precisam administrar uma empresa. A Oxia nasce para simplificar essa jornada”, afirma.

O projeto foi desenvolvido por Sofia em parceria com os sócios Marcelo Cherpak e Amir Posternak, que reúnem experiências nas áreas de marketing, gestão empresarial e medicina. De acordo com os responsáveis, o público-alvo inclui desde profissionais em início de carreira até médicos que já possuem atuação consolidada, mas buscam reduzir custos fixos ou ampliar os locais de atendimento.

Estrutura e funcionamento

Os oito consultórios terão quatro configurações, com diferenças de tamanho, vista e disponibilidade de maca e banheiro privativo. Entre os equipamentos e serviços previstos estão internet de alta velocidade, impressoras, refrigerador científico para medicamentos e injetáveis, além de recolhimento de resíduos de serviços de saúde.

O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e poderá receber profissionais de diferentes especialidades médicas e de outras áreas da saúde. Segundo Amir Posternak, a proposta é atender atividades relacionadas à saúde, à qualidade de vida e ao bem-estar.

A estrutura também contará com ambientes planejados para oferecer privacidade durante as consultas e conforto aos pacientes, incluindo atendimento na recepção.

Condição para os primeiros contratos

Os dez primeiros médicos que contratarem os espaços poderão integrar o Oxia Founders Club. O programa prevê prioridade na escolha dos horários, um turno de boas-vindas, sujeito à disponibilidade, uma sessão opcional de fotografias profissionais nas instalações e manutenção do preço de lançamento durante os seis primeiros meses de contrato.

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