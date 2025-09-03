A- A+

NEGÓCIOS Pontes Pecuária comemora 50 anos Com o foco na tecnologia e na adequação aos novos mercados, empresa, com mais 300 colaboradores, trabalha para entregar produtos da melhor qualidade para os clientes

A Pontes Pecuária, braço agro do Grupo Pontes, está completando 50 anos de atividades. O grupo, fundado em 1962 pelo empresário Guilherme Pontes e hoje ativo nas áreas de hotelaria, agropecuária, turismo e securitização de crédito, inclui o Mar Hotel Conventions e Hotel Atlante Plaza, no Recife; o SummerVille Beach Resort, em Ipojuca, na praia de Muro Alto; a agência de viagens Pontestur, uma das maiores do Nordeste; e a Securitizadora Captar.

A Pontes Pecuária tem como gestor Renato Pontes há 15 anos, mas começou a ser administrada pelo fundador, Guilherme Pontes, com a participação do filho mais velho, René Pontes, e depois do outro filho José Guilherme. Como parte das comemorações de meio século de atividades, a Pontes Pecuária reuniu, na fazenda da companhia em Sairé, agreste pernambucano, no último dia 30, empresários, parceiros e amigos para um almoço.

A Pontes Pecuária opera cinco fazendas no Maranhão, Pará e Pernambuco, somando 76 mil hectares, rebanho de mais de 65 mil cabeças de gado, 2,6 mil hectares de agricultura, 18 mil cabeças semiconfinadas, 3 mil cabeças em confinamento e 14 mil vacas em estação de monta. E mais: 98% da produção de macho é tipificada à exportação na categoria “Boi China” (atende a requisitos rigorosos de sanidade, qualidade e idade para a exportação de carne à China), além da produção agrícola de milho e soja em expansão.

Pecuária

Na área da pecuária, gerencia todas as etapas da produção, desde a reprodução e crescimento dos animais até a engorda e comercialização, garantindo a sustentabilidade e a eficiência. Com mais de 300 colaboradores diretos, tudo isto traz a responsabilidade de buscar cada vez mais tecnologia para produzir mais e melhor.

A Pontes Pecuária, com o foco na tecnologia e adequação aos novos mercados, trabalha para entregar produtos da melhor qualidade. Sistema rotacionado de pastejo, água encanada, estação de monta, inseminação artificial em tempo fixo, ultrassom no diagnóstico andrológico, recria intensiva e terminação intensiva a pasto, confinamento e rastreabilidade são exemplos de tecnologias consolidadas e incorporadas pela empresa.

Desenvolve as atividades de cria na Fazenda Soberana (Grajaú-MA), na Fazenda Bonanza (Arame-MA) e na Fazenda São José (Sairé-PE). A Soberana é referência na cria de gado nelore e PO, sendo a genética o seu diferencial. A atividade de recria de bezerros e bezerras é realizada na Fazenda Viamão (Grajaú/Arame-MA) e em fazendas parceiras. Já a atividade de engorda intensiva a pasto e a engorda em confinamento são feitas na Fazenda Itaipavas (Piçarra-PA).

O foco é nas novas tecnologias que estão sendo implementadas e já trazem resultados: biológicos nas pastagens, biológicos produtores de crescimento, biológicos na agricultura, compostagem do confinamento, agricultura baixo carbono e integração lavoura-pecuária. A Pontes Pecuária também preserva uma área de floresta nativa de mais de 36.500 hectares dentro das propriedades da companhia.

Visão

Com um anova tendência e visão estratégica, foi assinado com a BrCarbo, empresa pioneira no mercado de projetos de carbono, o projeto de geração de crédito de carbono. Pelo contrato, a Pontes Pecuária pode ofertar ao mercado o carbono gerado na propriedade, demonstrando o compromisso com o meio ambiente e com futuras gerações. O cuidado com os colaboradores, com o meio de produção e com os animais rendeu junto a MSD (Merck Sharp & Dohme), uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, parceira da Pontes Pecuária, a conquista do Selo Ouro de Bem-Estar Animal, com reconhecimento mundial pela QIMA, líder em certificação no mundo.

