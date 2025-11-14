A- A+

FERIADO Pernambuco decreta ponto facultativo na sexta-feira (21), um dia após feriado da Consciência Negra Feriado nacional será o primeiro em mais de seis meses a ocorrer durante a semana

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (21), um dia depois do Dia da Consciência Negra, feriado nacional que cai no dia 20 de novembro.

O ato foi assinado pela secretária de Administração, Ana Maraíza, e publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14).

"O ponto facultativo será válido para todas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. Os serviços essenciais serão mantidos para garantir assistência à população", afirmou a gestão estadual, por meio de comunicado.

Primeiro feriado durante a semana em seis meses

O Dia da Consciência Negra será o primeiro feriado nacional em mais de seis meses a ocorrer durante a semana.

Embora o penúltimo mês do ano conte com outras duas datas de feriado — o Dia de Finados, no domingo (2), e a Proclamação da República, no sábado (15) — apenas o dia 20 oferecerá essa "folga extra" para a maioria dos trabalhadores.



Veja também