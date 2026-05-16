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Estreia "Ponto Trabalhista" estreia na Folha com debates sobre direitos no ambiente de trabalho Coluna assinada pela advogada Magaly Barbosa vai discutir temas atuais como uberização, escala 6x1 e saúde mental nas empresas

A Folha de Pernambuco vai ganhar um espaço semanal voltado à discussão do Direito Trabalhista de forma acessível e objetiva. A coluna “Ponto Trabalhista” será assinada pela advogada especialista na área Magaly Barbosa. A partir desta quarta-feira (20), o conteúdo estará disponível no portal da Folha. Já às quintas-feiras, às 10h50, Magaly participa ao vivo do programa Conexão Notícias, com Jota Batista, na Rádio Folha FM 96,7.

“O ponto principal da coluna é trazer algo que está no cotidiano de todo mundo, que são os direitos do trabalho e as relações trabalhistas, de uma forma compreensível, fugindo do juridiquês, de toda aquela normatividade e da distância que a lei tem do povo no dia a dia”, afirmou Magaly Barbosa.

A advogada destaca ainda a importância de utilizar um veículo de ampla audiência para orientar trabalhadores e empresários sobre questões práticas das relações de trabalho. “Quando a gente tem a oportunidade de ocupar um portal de comunicação de tão amplo acesso, o ideal é trazer orientação, casos concretos e a oportunidade de as pessoas vivenciarem relações de trabalho melhores”, completou.

Apesar de atuar na assessoria preventiva trabalhista voltada ao empresariado, Magaly afirma que pretende alcançar um público amplo com a nova coluna. “Quando todo mundo entende seus direitos e deveres, as relações de trabalho se tornam mais sólidas e de maior qualidade”, explicou.

Entre os temas que devem ser abordados estão a pejotização, a uberização, mudanças nas jornadas de trabalho e discussões envolvendo a proposta da escala 6x1. “São temas que saem do cotidiano e passam a ser discutidos nas supremas cortes. E, inversamente, as decisões dessas cortes impactam diretamente as relações de trabalho do dia a dia”, destacou.

Recorrência

Entre os conflitos mais frequentes observados atualmente na Justiça do Trabalho, Magaly cita pedidos de horas extras, adicional de insalubridade, assédio moral e debates sobre novas formas de contratação.

Outro tema que deve ganhar destaque na coluna é a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que amplia a atenção das empresas aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

“Saúde mental no ambiente laboral virou uma pauta urgentíssima. A partir do dia 26 de maio, as empresas terão que documentar essas questões para apresentação ao Ministério do Trabalho. Isso significa um olhar mais atento para ambientes de assédio moral, cobranças excessivas e outros fatores psicossociais”, explicou.

Judicialização

Ao comentar o alto número de ações trabalhistas no Brasil, Magaly defende a prevenção como principal caminho para reduzir a judicialização.

“Por incrível que pareça, o Brasil é um dos países com maior judicialização trabalhista do mundo. O acesso amplo à Justiça é extremamente positivo, mas isso também faz crescer o número de processos. Por isso, eu sempre digo que, quando se trabalha preventivamente e se constrói um ambiente saudável, com leis aplicadas e compreendidas por todos, é possível reduzir a litigiosidade”, afirmou.

Trajetória

Magaly Barbosa é especialista em Direito do Trabalho, mestra em Filosofia Hermenêutica pela Universidade Federal de Pernambuco e sócia-fundadora da MB Advocacia. Atua na assessoria empresarial preventiva e contenciosa, com foco em consultoria estratégica para prevenção de passivos trabalhistas. Também comanda o podcast MB Convida, que reúne profissionais de diferentes áreas para debater Direito, sociedade e relações de trabalho.

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