MEGA DA VIRADA População da Região Metropolitana do Recife joga na Mega da Virada em busca do tão sonhado prêmio Neste ano, a premiação atingiu o valor recorde de R$ 570 milhões

A Mega da Virada 2023 é o prêmio mais aguardado do ano para milhões de brasileiros e, para a população da Região Metropolitana do Recife (RMR), a história não é diferente. Na Lotérica da Sorte, no bairro do Varadouro, em Olinda, diversas pessoas compareceram na manhã desta quinta-feira (29) sonhando com o prêmio máximo, em valor recorde, de R$ 570 milhões.

Uma dessas pessoas foi o motorista Luciano Araújo, de 50 anos. Com um sorriso no rosto, ele conta que joga todos os anos e que, em sua mente, já é o mais novo milionário de 2024. "Joguei e espero tirar, né? Estou torcendo por um 2024 bom para todo mundo. Fiz um bolão aqui que as funcionárias da lotérica ofereceram e mais um jogo básico. Quem não quer fixar milionário, né? Quem não quer? Para poder ajudar as pessoas e dar uma melhor condição de vida para toda a família", disse.

Neste momento, cada um se agarra ao que pode, inclusive a superstições, que podem ter o auxílio das estatísticas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número mais sorteado na Mega é o 10, por exemplo. Um desses supersticiosos é Adelmo Salustiano de Sousa, de 60 anos, que já fez cinco botões e segue à espera do prêmio.





"Eu quero ajudar o próximo se ganhar o dinheiro. Não dá para gastar isso tudo, mas dá pra ajudar muita gente. O perigo é ter algum problema do coração se ganhar, porque é uma emoção muito grande", brincou.

A aposta mais básica pode ser feita a partir de R$ 5, e os jogos seguem até às 19h do dia do sorteio, no caso, o domingo (31). Ao todo, 116 pessoas já levaram a bolada para casa.

