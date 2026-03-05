A- A+

DESOCUPAÇÃO População desempregada atinge o menor contingente da série comparável, mostra IBGE Ao mesmo tempo, a população ocupada alcançou o maior patamar da série histórica comparável

O total de pessoas em busca de uma vaga no País somou 5,851 milhões no trimestre até janeiro, menor contingente da série histórica comparável, que elimina trimestres com repetição de respostas na amostra, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao mesmo tempo, a população ocupada alcançou o maior patamar da série histórica comparável, 102,671 milhões no trimestre encerrado em janeiro.

Na passagem do trimestre encerrado em outubro para o trimestre terminado em janeiro, a taxa de desemprego manteve-se em 5,4%.

Foram absorvidos mais 116 mil trabalhadores no período, e 59 mil pessoas deixaram o desemprego. A melhora teve ajuda também de um aumento na inatividade, 274 mil pessoas a mais nessa condição em um trimestre.

A população inativa somou 66,334 milhões de indivíduos no trimestre até janeiro.

O nível da ocupação ficou em 58,7% no trimestre até janeiro, maior patamar para este período do ano.



