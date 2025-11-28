A- A+

PNAD CONTÍNUA População desempregada, de 5,910 milhões, é a menor da série histórica, mostra IBGE População ocupada foi de 102,555 milhões no trimestre encerrado em outubro

O total de pessoas desempregadas em busca de uma vaga no País somou 5,910 milhões no trimestre até outubro, menor contingente de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao mesmo tempo, a população ocupada alcançou o maior patamar da série histórica: 102,555 milhões no trimestre encerrado em outubro.

Na passagem do trimestre encerrado em julho para o trimestre terminado em outubro, a taxa de desemprego desceu de 5,6% para 5,4%. Foram absorvidos mais 118 mil trabalhadores no período, e 207 mil pessoas deixaram o desemprego. A melhora teve ajuda também de um aumento na inatividade, 425 mil pessoas a mais nessa condição.

A população inativa somou 66,060 milhões de indivíduos no trimestre até outubro.

O nível da ocupação não avançou, mas se manteve no patamar recorde de 58,8%, frisou Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE.



Veja também