DESOCUPAÇÃO População desempregada foi de 7,472 milhões no trimestre até fevereiro, aponta IBGE Em um ano, 1,063 milhão de pessoas deixaram o desemprego no País

O País totalizou 102,662 milhões de trabalhadores ocupados no trimestre terminado em fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve um fechamento de 1,240 milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. Em um ano, o contingente de ocupados aumentou em 2,413 milhões de pessoas.

Já a população desocupada expandiu em 701 mil pessoas em um trimestre, totalizando 7,472 milhões de desempregados no trimestre até fevereiro. Em um ano, 1,063 milhão de pessoas deixaram o desemprego no País.

A população inativa somou 66,918 milhões de pessoas no trimestre encerrado em fevereiro, 902 mil inativos a mais que no trimestre anterior. Em um ano, houve elevação de 105 mil pessoas na inatividade.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 58,8% no trimestre encerrado em novembro para 58,0% no trimestre até fevereiro. No trimestre terminado em fevereiro de 2025, o nível da ocupação era de 57,1%.

