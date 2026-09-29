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Pesquisa População ocupada chega a 103,5 milhões, a maior da série histórica, afirma IBGE Taxa de desemprego no período ficou em 5,3%, uma queda de 0,3 ponto porcentual ante igual trimestre de 2025 (5,6%)

A população ocupada no trimestre de junho a agosto de 2026 foi de 103,5 milhões, a maior da série histórica iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta terça-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego no período ficou em 5,3%, uma queda de 0,3 ponto porcentual ante igual trimestre de 2025 (5,6%), informou o IBGE. No trimestre, a população ocupada registrou alta de 0,8%, com a entrada de 774 mil pessoas no mercado de trabalho, e um aumento de 1% no ano, o que representou 1,1 milhão de pessoas a mais.

A população desocupada, por sua vez, somou 5,8 milhões, uma queda de 4,9% ante igual trimestre de 2025, com 300 mil pessoas a menos. Em comparação com o trimestre de março a maio de 2026, a redução foi de 4,6%, com 281 mil pessoas a menos.

A força de trabalho, formada por pessoas de 14 anos ou mais de idade que estavam trabalhando ou procurando emprego, somou 109,3 milhões de pessoas, também a maior da série. Houve alta de 0,5% (mais 493 mil pessoas) quando comparada com o trimestre de março a maio. Frente ao mesmo trimestre do ano anterior, houve aumento de 0,7% (mais 760 mil pessoas).

O número de empregados no setor privado com carteira assinada (exclusive trabalhadores domésticos) foi de 39,5 milhões, o maior contingente da série. Houve estabilidade no trimestre e no ano.

O número de empregados sem carteira no setor privado (13,7 milhões) ficou estável no trimestre e no ano. A massa de rendimento real dos trabalhadores no trimestre até agosto, de R$ 385,6 bilhões, foi a maior da série histórica. Houve crescimento de 1,4% no trimestre (mais R$ 5,2 bilhões) e de 4,8% (mais R$ 17,5 bilhões) no ano.

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