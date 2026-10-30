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Pesquisa População ocupada no trimestre até setembro é a maior da série histórica, diz IBGE Na comparação com o trimestre anterior, o total de ocupados avançou 0,6%, o equivalente a mais 581 mil pessoas

A população ocupada no Brasil atingiu 103,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em setembro, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o trimestre anterior, o total de ocupados avançou 0,6%, o equivalente a mais 581 mil pessoas. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 1,2%, com acréscimo de 1,2 milhão de trabalhadores.

O nível de ocupação, proporção de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, também renovou recorde ao alcançar 59%. O indicador subiu 0,2 ponto porcentual frente ao trimestre anterior (58,8%) e ficou estável em relação ao mesmo trimestre do ano passado (58,7%).

O desemprego chegou a 5,2% no trimestre encerrado em setembro. A taxa de desocupação caiu 0,2 ponto porcentual frente ao trimestre terminado em junho (5,4%) e recuou 0,4 ponto porcentual ante o trimestre de julho a setembro de 2025 (5,6%).

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