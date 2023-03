População pernambucana está conservadora em relação ao consumo em 2023

A- A+

Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), realizada pela Confederação Nacional do Comércio no mês de março, mostrou um aumento de 11,12% no últimos 12 meses na intenção de consumo das famílias. O percentual, no entanto, está um pouco abaixo da média nacional que ficou em 23,81%.

A pesquisa apresenta a avaliação dos consumidores em relação a aspectos relevantes para as condições de vida como emprego e renda, perspectiva profissional e acesso ao crédito. A ferramenta ajuda na avaliação da conjuntura econômica e na identificação das tendências de consumo.

Essa perspectiva ainda conservadora é resultado direto da análise que essas famílias fazem da sua renda. Do total de entrevistados, 50,8% dos pernambucanos avaliam que a renda familiar está igual a de 2022. Outros 27,2% consideram a sua renda pior que a do ano anterior.



O levantamento também distingue resultados para dois grupos de renda: famílias com renda até 10 salários mínimos e famílias com renda acima de 10 salários mínimos. Em Pernambuco, 42,1% das famílias com renda até 10 salários-mínimos indicaram que esperam um consumo menor que no ano passado. Já 43,2% das famílias com renda superior a 10 salários-mínimos têm a expectativa de que o consumo seja igual ao do ano passado.



Para o presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto, a perspectiva de consumo revela não só os efeitos da desigualdade de renda para os próximos meses no Estado, como também fazem o prognóstico de uma situação desafiadora para os estabelecimentos do setor de comércio e serviços no Estado

