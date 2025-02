Por determinação de Lula, INSS antecipa pagamento de aposentados e pensionistas

A- A+

Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai antecipar o pagamento de aposentados e pensionistas.

De acordo com o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a medida.



Em nota à imprensa, o INSS informou que os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo órgão que receberiam os pagamentos nos dias 10, 11 e 12 de março terão o crédito do benefício antecipado para os dias 6 e 7 do mesmo mês.



Segundo o INSS, os primeiros pagamentos tiveram início em 24 de fevereiro.

Com essa medida, a integralidade dos 40,6 milhões de beneficiários do INSS terá recebido seus pagamentos até a primeira semana de março.

