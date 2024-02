A- A+

BRASIL Por enquanto, não há razão para pensar em aumento de combustível, diz presidente do Petrobras A discussão sobre eventuais reajustes dos combustíveis está sempre no radar

Leia também

• Petrobras inaugura novo polo de venda de combustíveis no Centro-Oeste

• Programa CNH Rural oferece 20 mil habilitações gratuitas para agricultores familiares

• Primeira Turma do STF volta a negar vínculo de emprego a entregador

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afastou, nesta terça-feira (20), a necessidade de aumentar o preço dos combustíveis no curto prazo, apesar da alta do petróleo nos últimos dias.



A discussão sobre eventuais reajustes dos combustíveis está sempre no radar, com "um acompanhamento minuto a minuto dos mercados", afirmou o executivo após lançamento do piloto do projeto Hisep, que separa petróleo do gás no fundo mar



"Vamos resguardar o mercado brasileiro de oscilações desnecessárias", disse. "Essa alta (do petróleo)é de apenas uma semana, talvez seja um período curto ainda", completou Prates.



Ele explicou que no ano passado ocorreu o mesmo e não há razão para se pensar em reajuste agora. "Por enquanto, não", disse.

Veja também

Energia Brasil adiciona 2 GW de energia solar em 2024 e ultrapassa 39 GW, aponta Absolar