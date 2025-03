Por mais concessões, Trump redobra aposta em tarifaço a México e Canadá

A- A+

O governo dos Estados Unidos promete para nesta terça-feira (3) começar a cobrar tarifas de 25% do México e do Canadá, seus maiores parceiros comerciais. O tarifaço havia sido determinado pelo presidente Donald Trump em fevereiro e, após um acordo com os vizinhos, a medida foi suspensa por um mês. Trump disse ontem na Casa Branca que, desta vez, não havia chance de acordo de última hora.



"Amanhã (hoje), as tarifas de 25% para o Canadá e para o México vão começar. Então, o que eles (México e Canadá) têm de fazer é construir suas fábricas nos Estados Unidos. Nesse caso, eles não têm tarifas", afirmou. O tarifaço também vai atingir a China.



Com a confirmação do tarifaço, as Bolsas americanas caíram ontem Dow Jones fechou em queda de 1,48%, o índice S&P 500 caiu 1,76% e o Nasdaq, 2,64%.



Trump justifica a imposição de novas taxas sob a alegação de que os vizinhos têm se empenhado pouco para evitar o tráfico de drogas - principalmente fentanil - e a imigração ilegal nas fronteiras. Em seu primeiro mandato, ele usou a mesma estratégia para rever o acordo de livre comércio com os vizinhos agora taxados.



Há um mês, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, costuraram um acordo em que prometeram enviar tropas para as fronteiras para atender ao pedido de Trump. O tarifaço, então, foi adiado por 30 dias, prazo que terminou ontem.

Reação

Ontem, Sheinbaum disse que era preciso "ter calma e serenidade". "Qualquer que seja a decisão, também tomaremos as nossas", afirmou.



Já Melanie Joly, ministra das Relações Exteriores do Canadá, disse que era preciso aguardar o que ocorreria hoje em razão da "imprevisibilidade e (do) caos que saem do Salão Oval".



Importadores, porém, continuam com dúvidas em razão de declarações de Trump e do seu secretariado. Ontem, antes da fala do presidente americano na sede do governo, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse à CNN americana que México e Canadá "fizeram um bom trabalho", mas "não o suficiente com o fentanil". "Vamos ver como o presidente pesa isso hoje (ontem)", disse Lutnick.



O próprio Trump, em sua rede social, a Truth Media, deu a entender que estava satisfeito com as medidas adotadas pelos vizinhos há um mês. "As travessias ilegais de fronteira no mês passado foram as mais baixas já registradas", escreveu, sem dar detalhes.



"Como é de costume com o presidente Trump, ficaremos na dúvida até o último minuto", disse Ron Baumgarten, da consultoria BakerHostetler, que trabalhou no Departamento de Comércio no primeiro mandato do republicano.



Novas taxas

Ontem, Trump anunciou novas tarifas para produtos importados. Na Truth Media, ele pediu aos agricultores do país que se preparassem para vender "dentro" dos EUA. "As tarifas serão aplicadas ao produto externo em 2 de abril", escreveu. (Com agências internacionais)

