TECNOLOGIA Por meio do Inova Pernambuco, FACEPE e VENTIUR selecionam 10 startups para aceleração em Pernambuco As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21 de agosto

Em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), a VENTIUR Smart Capital irá selecionar dez startups para aceleração por meio do edital Inova Pernambuco. Para participar da seleção,é preciso se inscrever até o dia 21 de agosto. O Edital e o link para as inscrições estão disponíveis no site https://linktr.ee/inovapebyventiur . As inscrições são gratuitas e as startups devem ter sede em Pernambuco ou, após o segundo mês do programa, abrir um CNPJ no Estado.

As startups escolhidas serão anunciadas no dia 30 de agosto e o processo de aceleração acontece de 4 de setembro de 2023 a 22 de março de 2024. Após o processo de aceleração, a expectativa é que as startups inseridas no programa tenham clareza de valor e modelo de negócios, MVP e pitch deck estruturados, primeiros contatos com clientes potenciais e com suas primeiras vendas.

Segundo Juliana Chagas, Comunity Manager da VENTIUR em Recife, a proposta do Inova Pernambuco é identificar e apoiar os negócios promissores no Estado, com o objetivo de estimular os empreendimentos em colaboração com os parceiros locais. “É uma oportunidade imperdível para startups que estejam em fase de aceleração e possam crescer junto com a VENTIUR”, reforça Juliana Chagas.

