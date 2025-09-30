A- A+

BRASIL Por que a geração de emprego com carteira assinada está desacelerando no Brasil? Emprego formal desacelera mais que o esperado. País criou 147,3 mil vagas com carteira em agosto, uma queda de 38% frente a um ano antes e o resultado mais fraco para o mês desde 2020

A economia brasileira gerou em agosto 147.358 vagas de emprego com carteira assinada, resultado de 2,24 milhões de contratações contra 2,09 milhões de demissões, informou ontem o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O saldo subiu em relação às 134.251 vagas de julho, mas o resultado é o mais baixo para o mês desde 2020 e representa queda de 38,3% em relação a agosto do ano passado, quando foram criados 239 mil empregos formais. A desaceleração foi mais intensa que a mediana prevista pelo mercado (184 mil, segundo o Valor Data).

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o resultado mostra que o mercado de trabalho formal “cresce menos, mas continua crescendo”. Na avaliação de Marinho, é possível que as tarifas impostas pelo governo americano ao Brasil tenham tido “um pequeno impactado” na geração de emprego no Sul do país. Mas, para o ministro, “o impacto maior é dos juros”.

Os números divulgados ontem fazem parte do Novo Cadastro Geral da Empregados e Desempregados (Caged), sistema do governo que acompanha as admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada, um dos principais termômetros do emprego no Brasil.





A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é adequada porque a metodologia da pesquisa sofreu mudanças.

Por que o quadro no emprego está mudando?

Segundo análise da Genial Investimentos, o resultado “corrobora a perspectiva de que o mercado de trabalho seguirá resiliente ao longo dos próximos meses, mesmo diante de um cenário macroeconômico mais adverso (...), sugerindo que o processo de desaceleração da economia brasileira deve ocorrer de maneira bastante gradual”.

Para Rodolfo Margato, economista da XP, a sondagem do o Caged “corrobora o cenário de mercado de trabalho apertado”:

— Em nossa visão, a taxa de desemprego permanecerá abaixo do seu nível neutro, que estimamos entre 7% e 7,5%, por um período bastante prolongado.

O setor de serviços foi o maior gerador de postos de trabalho com carteira assinada em agosto, com saldo de 81.002 novas vagas. O comércio gerou 32.612 vagas formais, a indústria teve saldo positivo de 32.612, e a Construção criou 17.328 postos formais.

Agro na contramão

Na contramão, a agropecuária registrou saldo negativo, com 2.665 demissões. A analista de Macroeconomia da InvestSmart, Sara Paixão, comenta o resultado negativo do agro:

— O impacto nos empregos da agropecuária pode estar relacionado ao fim da supersafra, que ocorreu no início do ano. Um outro fator que tende a impactar o emprego na agropecuária são as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil.

Sara avalia que uma acomodação do mercado de trabalho é natural no segundo semestre, diante da taxa básica de juros mantida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom).

— O Caged já apresenta o segundo mês consecutivo de surpresa negativa, o que reforça as expectativas de que o BC deve iniciar o corte de juros durante o primeiro trimestre de 2026 — disse.

Saldo no ano diminui

De acordo com os dados totais Caged, no acumulado de janeiro a agosto o saldo é de criação de 1.501.903 empregos com carteira, 13,8% menor na comparação com o mesmo período de 2024, quando foram abertas 1,74 milhão de vagas formais.

Apesar da desaceleração, o Brasil contava 48,68 milhões de empregados com carteira assinada no fim de agosto, um aumento na comparação com julho deste ano (48,55 milhões) e com relação a agosto de 2024 (47,35 milhões).

Em relação ao salário médio de admissão, houve alta de 0,56% em relação a julho e variação real anual de 0,86%, passando de R$ 2.275,42 em agosto de 2024 para R$ 2.295 este ano.

Veja também