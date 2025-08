Por que Suíça recebeu uma das maiores tarifas de Trump? Veja lista de qual e qual desceu no tarifaço

A- A+

A Suíça acordou atônita nesta sexta-feira (1), um feriado nacional, depois que o presidente Donald Trump impôs uma tarifa recíproca de 39% sobre os produtos importados do país — uma das taxas mais altas entre toda já anunciadas. Karin Keller-Sutter, a presidente da Suíça, disse que havia conversado com Trump na véspera, mas que “nenhum acordo pôde ser alcançado”.

Os suíços já estavam indignados com a ameaça inicial de Trump, em abril, de impor uma tarifa recíproca de 31% sobre seus produtos. Quando a Casa Branca anunciou as taxas revisadas na noite de quinta-feira, os suíços ficaram chocados ao ver que a já elevada tarifa havia aumentado ainda mais.

As novas tarifas oscilam entre 10% e 41%, sendo a mais alta para a Síria (41%), enquanto União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul estarão sujeitos a 15%. Além disso, Washington aumentou em cinco pontos percentuais, para 15%, os encargos para Costa Rica, Bolívia e Equador, e manteve intactos os previstos em abril para Venezuela (15%) e Nicarágua (18%).

No caso do Brasil, a tarifa recíproca anunciada em abril, de 10%, foi mantida, mas o país tem ainda 40% de sobretaxa aplicada como uma espécie de sanção política a partir de 6 de agosto, totalizando 50%. Há uma lista de quase 700 produtos que serão isentos da tarifa adicional.

A Suíça exportou US$ 60,9 bilhões em bens para os Estados Unidos no ano passado. Esses produtos foram, em grande parte, medicamentos, dispositivos médicos, café, relógios e ouro.

Somente o ouro — principal item exportado — representou US$ 11,5 bilhões desse total. Agora, esses e outros produtos suíços importados pelos Estados Unidos estarão sujeitos à tarifa de 39% caso os dois lados não cheguem a um acordo comercial até 7 de agosto.

Até mesmo os normalmente comedidos partidos políticos da Suíça condenaram a decisão de Trump.

— Com essa decisão, os EUA estão sabotando tanto sua excelente relação de décadas com nosso país quanto o livre-comércio como um todo — disse o Partido Liberal, um dos principais partidos políticos do país.

De acordo com reportagem do Financial Times, o resultado foi uma surpresa após o otimismo inicial em Berna, onde se acreditava que a Suíça poderia ser um dos primeiros países a firmar um acordo comercial com Washington, após apresentar propostas semanas atrás.

A nova tarifa da Suíça torna o país uma exceção na Europa, depois que o Reino Unido garantiu tarifas de 10% e a União Europeia de 15% sobre a maioria de seus produtos exportados para os EUA. Em comparação, a Noruega — outro país europeu fora da UE — terá tarifas de 15%, a mesma taxa aplicada ao bloco de 27 membros, apesar de ainda não ter finalizado um acordo com os EUA.

— A razão mais plausível é o aumento do superávit comercial da Suíça com os EUA em 2024 — disse Simon J. Evenett, professor da IMD Business School em Lausanne, ao FT.

Ela acrescentou:

— No ano passado, testemunhamos um aumento de 56% no superávit comercial suíço com os EUA em relação ao total de 2023. A tarifa original de 31% foi calculada com base no número de 2023.

O jornal britânico destaca que o tarifaço de Trump pode significar um duplo impacto para a grande indústria farmacêutica da Suíça, que destina cerca de 60% de suas exportações aos EUA. As farmacêuticas suíças Novartis e Roche prometeram investimentos de bilhões de dólares nos Estados Unidos neste ano.

No entanto, acrescenta o Financial Times, a Novartis e a Genentech — subsidiária americana da Roche — estavam entre as empresas farmacêuticas que receberam c artas de Trump esta semana exigindo também que reduzissem os preços dos medicamentos.

Veja como eram as tarifas em 2 de abril e como ficaram

Fonte: Casa Branca

Nota: Parceiros não listados estarão sujeitos a uma tarifa de 10% anunciada em abril.

