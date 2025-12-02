Por que empréstimo de R$ 20 bi dos Correios depende de decreto de Lula? Entenda

A- A+

Após a aprovação do empréstimo de R$ 20 bilhões pelo Conselho de Administração, os Correios aguardam um decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para abrir caminho para o aval da União à operação. Dada a grave situação financeira da estatal, a autorização presidencial é considerada necessária para dar respaldo ao Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda responsável por analisar tecnicamente a solicitação de garantia, marcando uma diferença no trâmite normalmente adotado nos pedidos realizados por estatais, estados ou municípios.

A documentação oficial para dar entrada no pedido não havia sido enviada pela empresa ao Tesouro até a segunda-feira. Tradicionalmente, esse é o primeiro passo na análise de garantia da União a uma operação de crédito.

Um dos critérios avaliados, por exemplo, é a capacidade de pagamento do solicitante, algo que, na situação atual dos Correios, é difícil de comprovar tecnicamente, já que a estatal tem dificuldades para pagar despesas correntes. Mensalmente, o fluxo de caixa tem déficit de cerca de R$ 750 milhões.

Essa possibilidade, no entanto, deve ser genérica, para englobar como casos similares deverão ser tratados no futuro. A ideia é disciplinar melhor o processo de reequilíbrio econômico-financeiro das estatais em dificuldades, de modo a evitar que empresas independentes passem a depender da União para sustentar suas operações.



Um decreto editado pelo governo em junho deste ano já prevê que as empresas públicas não dependentes, como é o caso dos Correios, que receberem aporte da União para pagar despesas correntes podem permanecer na condição de independência durante a vigência de um plano de reequilíbrio econômico-financeiro, aprovado pelo Executivo. Não há nenhuma previsão, contudo, sobre empresas em dificuldades que ainda não receberam aportes.



Após editado, o novo decreto ainda será regulamentado por uma portaria interministerial. A cúpula da Fazenda vem argumentando que é necessário ter estimativas concretas sobre o plano de reestruturação dos Correios. Depois da análise do Tesouro, a solicitação de garantia da União ainda é avaliada juridicamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), antes do despacho final do ministro da Fazenda.



O empréstimo de R$ 20 bilhões seria a ponte necessária para os Correios reequilibrarem o caixa, pagar as dívidas em atraso, recuperar a operação e colocar o plano de pé. Como mostrou o GLOBO, a oferta realizada pelos bancos e aprovada no CA, prevê a liberação de R$ 10 bilhões este ano e de outras duas parcelas de R$ 5 bilhões em 2026.



O prazo de pagamento é de 15 anos, com três anos de carência para pagamento dos juros. O empréstimo foi negociado com um grupo de bancos, formado por Banco do Brasil, Citibank, ABC, BTG e Safra.

A cúpula da Fazenda vem argumentando ser necessário ter estimativas concretas sobre o plano de reestruturação dos Correios. Depois da análise do Tesouro, a solicitação de garantia da União ainda é avaliada juridicamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), antes do despacho final do ministro da Fazenda.

Um decreto editado pelo governo em junho deste ano já prevê que as empresas públicas não dependentes, como é o caso dos Correios, que receberem aporte da União para pagar despesas correntes podem permanecer na condição de independência durante a vigência do plano de reequilíbrio econômico-financeiro. O plano precisa ser aprovado, contudo, pelo Sistema de Coordenação da Governança e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais. Não há nenhuma previsão, contudo, sobre empresas em dificuldades que ainda não receberam aportes.

O empréstimo de R$ 20 bilhões seria a ponte necessária para os Correios reequilibrarem o caixa, pagar as dívidas em atraso, recuperar a operação e colocar o plano de pé. Como mostrou o GLOBO, a oferta realizada pelos bancos e aprovada no CA, prevê a liberação de R$ 10 bilhões este ano e de outras duas parcelas de R$ 5 bilhões em 2026.

O prazo de pagamento é de 15 anos, com três anos de carência para pagamento dos juros. O empréstimo foi negociado com um grupo de bancos, formado por Banco do Brasil, Citibank, ABC, BTG e Safra. Os juros cobrados ficaram próximos de 136% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), taxa diária cobrada nos empréstimos entre as instituições. Empréstimos com esse tipo de garantia normalmente seguem o limite de 120% do CDI. O problema é o risco da operação, diante da deterioração das contas dos Correios.

