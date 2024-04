A- A+

negócios Por que Jeff Bezos pagou US$ 90 milhões por mais uma mansão no "bunker dos bilionários"? Fundador da Amazon já tem duas casas em ilha da Flórida. Esta nova, com 1.115 metros quadrados e nove banheiros, será sua residência. Ele terá como vizinhos Tom Brady e Ivanka Trump

O magnata americano e fundador da Amazon, Jeff Bezos, comprou uma terceira mansão na exclusiva ilha de Indian Creek, conhecida como o "bunker dos bilionários". Para essa transação, ele desembolsou US$ 90 milhões pela residência na área localizada em frente a Miami Beach, mais precisamente em Biscayne Bay.

De acordo com a Bloomberg, a compra foi feita fora do mercado e os últimos registros da propriedade de 1.115 metros quadrados, seis quartos e nove banheiros mostram que ela foi vendida pela última vez em 1998 por US$ 2,5 bilhões.

O bilionário de 60 anos planeja se mudar permanentemente para lá com sua noiva, a jornalista Lauren Sanchez, enquanto reforma as outras duas casas que comprou há algum tempo na mesma ilha onde vivem as celebridades.

Em novembro, Bezos anunciou que estava se mudando da região de Seattle para Miami para ficar perto dos pais.

A exclusividade de Indian Creek é tanta que o local possui apenas 41 lotes residenciais e tem um clube de campo, seu próprio departamento de polícia e é o lar de personalidades milionárias como o cantor Julio Iglesias, o empresário americano Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, filha do ex-presidente Donald Trump; o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, que foi casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen; e Carl Icahn, um dos maiores investidores da história e fundador da Icahn Enterprises.

As outras duas propriedades de Bezos

Bezos, que tem a terceira maior fortuna do mundo com US$ 194 bilhões, atrás do bilionário de luxo francês Bernard Arnault e do empresário Elon Musk- de acordo com lista anual de 2024 da Forbes - comprou em outubro e junho de 2023 duas outras mansões na ilha por US$ 79 milhões e US$ 68 milhões, respectivamente.

O fundador da Amazon, que deixou o cargo de CEO da gigante de comércio eletrônico em 2021, também possui propriedades em Washington, Maui e Beverly Hills, a última das quais ele pagou US$ 165 milhões em 2020, de acordo com a Bloomberg.

Sua excentricidade não termina com suas casas, ele também possui um dos superiates mais caros do mundo: o Koru, avaliado em US$ 500 milhões.

