REDES SOCIAIS Por que Musk mudou o logotipo do Twitter e quais os planos do empresário para a rede social Bilionário quer transformar o app em uma "plataforma que faz tudo", de pagamento a troca de mensagens, inspirada no chinês WeChat

Por mais de dez anos, o Twitter foi reconhecido por seu logotipo de pássaro azul, que se tornou um símbolo da cultura da rede social.



Mas Elon Musk rebatizou a plataforma social utilizando um "X" criado com ajuda de fãs. A mudança foi descrita por ele, nesta segunda-feira, como um movimento para transformar o negócio em uma plataforma mais abrangente, chamada pelo bilionário de o aplicativo de tudo, como o chinês WeChat.

“Esta não é simplesmente uma empresa renomeando a si mesma, mas fazendo a mesma coisa”, disse Musk sobre o movimento de criação da nova identidade visual do Twitter. “O nome Twitter fazia sentido quando eram apenas mensagens de 140 caracteres indo e voltando – como pássaros cantando", acrescentou.

Musk chegou a falar sobre inspiração do WeChat para o novo “X”. O app chinês, criado pela Tencent, é usado pela maioria dos chineses para funções que vão desde efetuar pagamentos a troca de mensagens. Há ainda serviços financeiros online, como empréstimos ao consumidor.

A CEO do Twitter, Linda Yaccarino, postou mensagem da rede social dizendo que o "X" vai incluir recursos financeiros típicos de fintechs. Mas ainda não está claro exatamente quais serão os planos de Musk para “X”.

Na segunda-feira, o bilionário compartilhou uma foto de um X gigante projetado no prédio de escritórios do Twitter em São Francisco com a legenda: "Nossa sede esta noite".



Na área externa da sede, as seis primeiras letras do nome do Twitter estavam sendo retiradas. Mas a polícia de São Francisco interrompeu o trabalho nesta terça-feira, alegando que a remoção não havia sido autorizada.

Novo endereço na internet

A mudança aconteceu também no interior do prédio. Os logotipos "X" foram projetados no refeitório, enquanto as salas de conferência foram renomeadas para palavras com "X", incluindo "eXposure", "eXult" e "s3Xy", de acordo com o The New York Times.

Os trabalhadores, tradicionalmente apelidados de "Tweeps", começaram a remover acessórios relacionados a pássaros, como um logotipo azul gigante no refeitório.

A plataforma “X” imaginada pelo bilionário conectará a infraestrutura subjacente do Twitter ao x.com , endereço na web que, agora, funciona como o novo endereço da rede social. Ao digitar x.com na internet, o usuário é direcionado à pagina do microblog.

Musk havia dito há muito tempo que poderia fazer a mudança de nome, mas acelerou o processo em um tuíte na manhã de domingo, quando declarou que "em breve daremos adeus à marca do Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros

Queda de publicidade

A receita de publicidade do Twitter caiu à metade, divulgou recentemente Musk por meio de uma publicação na plataforma. Soma-se a isso o lançamento de seu concorrente direto, o Threads, da Meta.

A mudança de nome trouxe a atenção de volta para a plataforma social, embora, de acordo com analistas de mídia, seja improvável que compense os possíveis bilhões de dólares em perda de valor da marca.

Ao começar o movimento para remover o nome Twitter, Musk jogou fora uma marca que existia desde 2006 e que havia encantado e frustrado celebridades, políticos, atletas. O Twitter apresentou seu mascote pássaro azul em 2010 e o atualizou dois anos depois.

