A- A+

APAGÃO DA MICROSOFT Por que o apagão da Microsoft paralisou empresas no mundo todo e a recuperação é tão lenta Falha global em serviços de autenticação trava empresas, expõe riscos da dependência de fornecedores únicos e mostra que religar servidores é apenas a primeira etapa do problema

Um problema no "porteiro" digital da Microsoft foi suficiente para trancar milhões de usuários do lado de fora de seus próprios escritórios virtuais. O apagão global que, desde quinta-feira (12), impede o acesso a serviços como Outlook, Teams e a inteligência artificial Copilot, mostrou uma fragilidade do mundo corporativo contemporâneo, que depende de sistemas altamente interconectados.

Especialistas ouvidos pelo GLOBO explicam que mais do que religar servidores ou acionar cópias de segurança, o desafio da gigante americana agora é lidar com a chamada "ressaca digital", processo longo e complexo para colocar a “casa em ordem”.

Até a manhã desta sexta-feira, a instabilidade já somava mais de 15 horas. Apenas na plataforma DownDetector, que reúne queixas voluntárias de usuários, foram registrados cerca de 140 mil relatos simultâneos de falha em dezenas de nações, um indício de que o número real de afetados no universo de 430 milhões de clientes do pacote Microsoft 365 é substancialmente maior.



A Microsoft descartou a hipótese de um ataque cibernético e deu como justificativa oficial uma falha sistêmica interna: uma quantidade expressiva de servidores ficou inesperadamente indisponível, o que transferiu todo o tráfego de dados para a infraestrutura restante. O resultado foi uma sobrecarga em cascata. Segundo a companhia, um processo responsável por estabelecer conexões seguras não suportou o volume de acessos e parou de responder.

Embora a Microsoft já reporte "sinais iniciais de estabilização", o retorno à normalidade tem sido frustrante para usuários do mundo todo. A própria empresa admitiu, ao longo da madrugada, que as primeiras tentativas de correção não surtiram o efeito esperado e que a realocação do tráfego gerou novos gargalos.

O gatilho do efeito dominó

Para o usuário leigo, pode parecer confuso que o sumiço de alguns servidores desligue ferramentas tão distintas quanto um chat corporativo e um leitor de e-mails. Ocorre que a estrutura por trás da nuvem corporativa não funciona em silos independentes.

— A Microsoft, por exemplo, reúne soluções de nuvem, produtividade, identidade e autenticação, gerenciamento e segurança. Embora sejam produtos distintos, eles podem compartilhar dependências. Isso significa que uma falha em um serviço transversal, como o de identidade e autenticação, pode impedir o acesso a outras aplicações que continuam tecnicamente disponíveis — explica Marcelo Branquinho, CEO da TI Safe, empresa brasileira de cibersegurança.

Em outras palavras, se o sistema responsável por conferir o “crachá virtual” de cada funcionário sai do ar, as portas do ecossistema na nuvem permanecem fechadas, ainda que os arquivos e os softwares em si não tenham sofrido nenhum dano.

A indisponibilidade, contudo, não afeta todos os produtos da mesma maneira. Quem tem o pacote Office instalado diretamente no computador, com os arquivos salvos no próprio disco rígido, costuma conseguir trabalhar offline. O problema real reside nos documentos armazenados exclusivamente no OneDrive.

— Documentos armazenados exclusivamente na nuvem podem ficar inacessíveis enquanto os serviços necessários estiverem indisponíveis. Arquivos sincronizados e mantidos localmente no computador, por outro lado, podem continuar acessíveis, embora a sincronização e a colaboração em tempo real dependam da conexão com os serviços online.



A frustração de executivos e gestores de TI diante da lentidão na retomada do serviço esbarra em um equívoco comum sobre o que significa segurança digital. Ter dados salvos não garante a continuidade imediata das operações. Segundo Branquinho, a retomada de um ecossistema complexo exige muito mais do que virar uma chave:

— É importante diferenciar backup, redundância e recuperação. O backup permite restaurar informações; a redundância busca manter a continuidade de um serviço diante de uma falha; e a recuperação envolve restabelecer todo o ambiente operacional. A recuperação não consiste apenas em religar servidores: é necessário validar credenciais, permissões, integridade das informações e funcionamento das integrações — pontua o especialista.

Esse processo rigoroso de checagem explica por que a Microsoft está limitando o tráfego e liberando o acesso de forma gradual. Em testes recentes de retomada, alguns servidores voltaram a travar ao receberem toda a carga de conexões de uma só vez, forçando a companhia a recuar e aplicar novas mitigações.

Veja também