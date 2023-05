A- A+

PREÇO DO CAFÉ Por que o café está tão caro? Cotação no exterior vai ao maior patamar desde 2008 Hoje é o Dia Mundial do Café. Chuvas na Indonésia e colheitas menores no Brasil e no Vietnã explicam alta

Nesta quarta-feira, é comemorado o Dia Mundial do Café. Mas quem não abre mão de um cafezinho sabe que o preço deste prazer está cada vez mais alto. E, se depender do clima e do cenário global, não haverá trégua no horizonte.

As cotações do café do tipo robusta atingiram esta semana o maior patamar desde 2008 na Bolsa de Londres: US$ 2.675 por tonelada.

Mas por que o café não para de subir?

Chuvas na Indonésia, o terceiro maio produtor global de café, devem reduzir a colheita em 20% no país, para 8,4 milhões de sacas e prejudicar a qualidade do grão, devido à umidade excessiva justo no momento da semeadura.





No Brasil, a produção também está em queda. E, no Vietnã, maior exportador global, os estoques caíram.

A demanda continua forte, não dá para saber até quando irá este rali de preços - avalia Ryan Delany, fundador da Coffee Trading Academy.

