negócios Por que o minério de ferro a US$ 100 indica um novo paradigma para a China? Entenda Crise no mercado imobiliário se arrasta por anos, mas atividade industrial se expande no país; analistas veem a commodity perdendo espaço na economia do gigante asiático

A acomodação do preço do minério de ferro em cerca de US$ 100 a tonelada é sinal de uma reconfiguração mais ampla do mercado de matérias-primas na China, que agora favorece a nova economia em detrimento da antiga.

O minério chegou a despencar para US$ 95,40 a tonelada na segunda-feira, a cotação mais baixa em dez meses, em meio a uma crise imobiliária que já dura anos e parece longe de terminar.

Mesmo tendo se recuperado para mais de US$ 101 nesta terça, os futuros em Cingapura ainda acumulam um tombo de quase 30% em relação ao pico de US$ 143,50 do início de janeiro.

A fraqueza do minério de ferro contrasta com sinais de que a economia chinesa, em geral, está começando a se recuperar. A atividade das fábricas interrompeu cinco meses de contração em março, superando as estimativas.

Essa divergência entre uma recuperação liderada pela indústria e um mercado imobiliário que se arrasta deve se aprofundar à medida que o governo em Pequim procura novos motores de crescimento em setores como energias renováveis e tecnologia avançada.

Em seu auge em 2018, o setor imobiliário representava quase um quarto da economia da China, de acordo com a Bloomberg Economics. Agora é menos de um quinto.





Mas para o setor siderúrgico, a construção de imóveis continua sendo o principal pilar da demanda, além das obras de infraestrutura, que também desaceleraram. O governo evita aumentar gastos com grandes projetos, como fez no passado para impulsionar a economia, e o endividamento dos governos locais também virou um obstáculo. Normalmente, a atividade de construção chinesa ganhava força em março, com o fim do inverno no hemisfério norte, mas isso não parece ter acontecido este ano, o que gera incerteza sobre a demanda.

Siderúrgicas chinesas como Angang Steel e Maanshan Iron & Steel divulgaram prejuízos piores do que o esperado em 2023, e a Maanshan alertou que as condições “permanecerão sombrias devido ao descompasso entre a oferta e a demanda em 2024”.

O cerco do presidente Xi Jinping ao setor imobiliário e seu foco em “novas forças produtivas” pode muito bem ser o prenúncio de uma era em que o minério de ferro e o aço irão desempenhar um papel menor em relação aos metais usados na transição energética, como o cobre.

— É compreensível se a fraqueza durar uma semana ou duas — disse Cao Ying, analista-chefe de metais ferrosos da SDIC Essence Futures Co. — Mas se durar mais do que isso, o mercado começará a ajustar suas expectativas, pois parecerá mais uma mudança estrutural.

O minério de ferro não pode ficar abaixo de US$ 100 por tonelada por muito tempo sem que os produtores com os custos mais elevados fechem as portas. Isso reduziria a oferta e estabeleceria um piso para os preços no curto prazo. Mas é a demanda de longo prazo que preocupa mais. O governo da Austrália, o maior fornecedor da China, espera preços no embarque de US$ 95 a tonelada este ano, US$ 84 no ano que vem, com estabilização na casa dos US$ 70 até 2029.

— Parece não haver fim para essa crise imobiliária, os governos locais não conseguem sustentar os atuais níveis de investimento e os consumidores ainda estão muito cautelosos — disse Tomas Gutierrez, analista da Kallanish Commodities. Segundo ele, deve haver uma recuperação sazonal da demanda no segundo trimestre, mas não é provável que seja forte o suficiente para realmente virar o mercado.

O colapso do mercado do minério de ferro contrasta fortemente com outro indicador importante de commodities, o cobre, que está se aproximando de uma alta anual. Problemas de oferta são o principal motor, mas o papel central do metal na transição energética está gerando previsões de ganhos acima da média nos próximos anos.

