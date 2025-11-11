A- A+

inflação Porcentual de itens com alta de preços continua em 52% no IPCA de outubro, mostra IBGE A taxa acumulada em 12 meses atingiu 4,68%

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, ficou em 52% em outubro, ante um resultado também de 52% em setembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios saiu de 48% em setembro para 49% em outubro.

Já a difusão de itens não alimentícios sai de 56% em setembro para 55% em outubro.

Menor resultado do IPCA para outubro desde 1998

Nesta terça-feira, 11, o IBGE divulgou que o IPCA teve alta de 0,09% em outubro. Foi o resultado mais baixo para o mês desde 1998, quando havia subido 0,02%.

Em outubro de 2024, a taxa tinha sido de 0,56%. Em setembro de 2025, o IPCA registrou alta de 0,48%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses voltou a arrefecer, passando de 5,17% em setembro de 2025 para 4,68% em outubro de 2025, menor resultado desde janeiro, quando estava em 4,56%.

