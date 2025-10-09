inflação
Porcentual de itens com aumentos de preços no IPCA cai de 57% em agosto para 52% em setembro
A inflação medida pelo IPCA fechou setembro com alta de 0,48% ante queda de 0,11% em agosto
O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 57% em agosto para 52% em setembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A difusão de itens alimentícios saiu de 47% em agosto para 48% em setembro.
Já a difusão de itens não alimentícios sai de 65% em agosto para 56% em setembro.
Leia também
• Inflação volta a subir e fica em 0,48% em setembro, com salto na conta de luz
• IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de outubro, diz FGV
• IPC-S desacelera a 0,63% na 1ª quadri de outubro, após alta de 0,65% no fim de setembro
IPCA cheio
Segundo o IBGE, a inflação medida pelo IPCA fechou setembro com alta de 0,48% ante queda de 0,11% em agosto
A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,64% até setembro.
O resultado acumulado em 12 meses ficou em 5,17% até setembro.