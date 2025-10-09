A- A+

inflação Porcentual de itens com aumentos de preços no IPCA cai de 57% em agosto para 52% em setembro A inflação medida pelo IPCA fechou setembro com alta de 0,48% ante queda de 0,11% em agosto



O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 57% em agosto para 52% em setembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios saiu de 47% em agosto para 48% em setembro.

Já a difusão de itens não alimentícios sai de 65% em agosto para 56% em setembro.

IPCA cheio

Segundo o IBGE, a inflação medida pelo IPCA fechou setembro com alta de 0,48% ante queda de 0,11% em agosto

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,64% até setembro.

O resultado acumulado em 12 meses ficou em 5,17% até setembro.

