A- A+

FRAUDES NO INSS Porsche, BMW e Range Rover: a frota de carros de luxo milionária achada na casa do 'Careca do INSS' Somados, veículos são avaliados em mais de R$ 3,8 milhões

A busca realizada nessa terça-feira (20) pela Polícia Federal na casa do empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", resultou na apreensão de carros de luxo que podem somar mais de R$ 3,8 milhões.



A ação foi autorizada pela Justiça Federal de São Paulo, após ele ser apontado como a figura central por trás do esquema de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões pagas pelo instituto. Relatórios da investigação indicam que suas empresas operavam como intermediárias financeiras para as entidades associativas envolvidas no esquema.

Entre os veículos que faziam parte da "frota de luxo", foram encontrados carros Porsche, nos modelos 911 e Panamera, avaliados em R$ 1,5 milhões e R$ 800 mil, respectivamente. Também foram apreendidos veículos da marca BMW, nas variações Competion (R$ 890 mil) e M135 (R$ 271 mil). Além desses, também foi achado um modelo Range Rover, que costuma ser comprado a partir de R$ 400 mil.

Em nota, a assessoria de imprensa de Antunes afirmou que o comércio de veículos é "uma das atividades empresariais" dele e que os veículos confiscados estão com "impostos pagos e documentação em dia". "Antunes nega as acusações que lhe têm sido feitas, está pronto para colaborar com as investigações, aguarda a finalização dos inquéritos e tem cumprido todas as determinações judiciais fixadas até o momento", acrescentou o texto.

Além dos veículos, ele também possui imóveis em São Paulo e em Brasília, incluindo uma casa no Lago Sul, bairro nobre da capital federal — que ele teria comprado à vista no valor de R$ 3,3 milhões, conforme documentos levantados pela PF.

A PF afirma que Antunes é “sócio de uma miríade de empresas”, que recebiam recursos de diversas associações e os disponibilizavam a servidores do INSS. Segundo a representação, ele movimentou ao todo diretamente R$ 53,5 milhões provenientes de entidades sindicais e de empresas relacionadas às associações.

A PF rastreou 22 companhias listadas em seu nome nos ramos da consultoria, call center, incorporação, comércio varejista e atacadista e locação de veículos. Parte delas era usada nas relações com entidades que recebiam os valores descontados das aposentadorias, de acordo com os investigadores.

Veja também