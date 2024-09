A- A+

NOVOS MERCADOS Portaria define 11 novos postos para adidos agrícolas do Brasil na África, Ásia e Américas Os adidos agrícolas assessoram as representações diplomáticas do Brasil no exterior

O Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores definiram os locais dos 11 novos adidos agrícolas do Brasil no exterior.



As futuras adidâncias serão na Argélia, Bangladesh, Chile, Costa Rica, Emirados Árabes Unidos, Etiópia (incluindo União Africana, Djibuti e Sudão do Sul), Filipinas (incluindo Ilhas Marshall, Micronésia e Palau), Irã, Malásia (incluindo Brunei), Nigéria e Turquia.

Os locais, antecipados pela Coluna do Broadcast Agro em 5 de agosto, constam em portaria interministerial publicada nesta sexta-feira, 6, no Diário Oficial da União (DOU).

Os adidos agrícolas assessoram as representações diplomáticas do Brasil no exterior. Eles são responsáveis por prospectar oportunidades de comércio, investimento e cooperação para o agronegócio brasileiro.



A ampliação das adidâncias agrícolas dos atuais 29 para 40 postos foi autorizada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em decreto assinado em julho.

Com a iniciativa, o Brasil terá sete adidos agrícolas em embaixadas da África, além de novos quadros na Ásia e na América Central.



"As novas adidâncias refletem o reconhecimento da importância do agronegócio e de sua maior inserção no mercado internacional para o Brasil. Com os novos postos iremos potencializar ainda mais as oportunidades para o setor, gerando empregos e renda para os brasileiros, principalmente em virtude das aberturas de mercados", afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em nota da pasta.

De acordo com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, os novos adidos agrícolas começam a atuar em janeiro do ano que vem.



"O processo de seleção está avançado e usaremos o cadastro reserva. É uma grande conquista para o agro brasileiro", disse ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Sobre os novos postos, Perosa destacou que a Ásia é um importante destino das exportações brasileiras. Já na África, o Brasil busca reforçar a cooperação técnica e relações comerciais

Atualmente, há adidos agrícolas nos seguintes locais: África do Sul, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China (dois adidos), Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Estados Unidos da América, França (Delegação do Brasil junto às Organizações Internacionais Econômicas com sede em Paris), Índia, Indonésia, Itália (Delegação Permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e aos Organismos Internacionais), Japão, Marrocos, México, Suíça (Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e outras organizações econômicas em Genebra), Peru, Reino Unido, Rússia, Cingapura, Tailândia, Bélgica (Missão do Brasil na União Europeia em Bruxelas, dois adidos) e Vietnã.



