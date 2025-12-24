Qua, 24 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Minas e Energia

Portaria do MME fixa normas para situações de restrição temporária de fornecimento de energia

A portaria diz, por exemplo, que disponibilização do montante de geração de energia elétrica em caráter emergencial, excepcional e temporário poderá abranger inclusive a contratação de locação de geração de terceiros

Reportar Erro
Portaria do MME fixa normas para situações de restrição temporária de fornecimento de energiaPortaria do MME fixa normas para situações de restrição temporária de fornecimento de energia - Foto: Freepik

O Ministério de Minas e Energia (MME) editou portaria normativa, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24, que estabelece as diretrizes para o enfrentamento de situações emergenciais de restrição temporária do fornecimento de energia elétrica ou situações de risco iminente de suspensão do fornecimento de energia elétrica, relacionadas a ações específicas deliberadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

A portaria lembra que é de "responsabilidade das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica a adequada prestação dos serviços públicos de energia elétrica, conforme critérios e padrões estabelecidos em regulação específica, ressaltando-se a responsabilidade dos agentes de distribuição pelo atendimento ao mercado local".

Leia também

• Compras de última hora para o Natal movimentam o comércio, mas consumidores seguem cautelosos

• Mega da Virada 2025: confira cinco mitos e verdades sobre o jogo

• Aneel aciona bandeira verde e contas de luz ficarão mais baratas em janeiro



O ato diz que, "excepcionalmente, e mediante deliberação do CMSE, poderão ser adotadas ações específicas para o enfrentamento das situações" de emergência. Serão consideradas emergenciais as situações reconhecidas pelo CMSE, mediante deliberação, e desde que não estejam relacionadas a atrasos na implantação de obras indicadas pelo planejamento setorial.

Essas situações poderão abranger "as indisponibilidades forçadas, em caráter excepcional e temporário, de instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, que comprometam o fornecimento de energia elétrica à determinada região, sem abrangência sistêmica, e sem a possibilidade de restabelecimento em prazos compatíveis com as diretrizes e normativos existentes".

A portaria diz ainda que a disponibilização do montante de geração de energia elétrica em caráter emergencial, excepcional e temporário poderá abranger: a contratação de locação de geração de terceiros; ou a disponibilização de geração própria do responsável pelo atendimento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter