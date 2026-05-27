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evento PORTE Dinner traz ao Recife Presidente da Aena Brasil Jantar, no Instituto Ricardo Brennand, contou com a presença mais de 80 líderes empresariais de algumas das principais companhias de Pernambuco

O PORTE Group reuniu, na noite na terça-feira (26), mais de 80 líderes empresariais de algumas das principais companhias de Pernambuco para uma conversa com Santiago Yus, presidente da Aena Brasil, na segunda edição do PORTE Dinner. O evento foi realizado no Instituto Ricardo Brennand, na Vázea, Zona Oeste do Recife.

Segundo o CEO do PORTE Group, André Farias, o evento consolida-se como um dos encontros empresariais mais relevantes do estado, reunindo executivos, empresários e líderes para discussões sobre negócios, infraestrutura, inovação e desenvolvimento econômico.

“Após o Porte Dinner em São Paulo, estivemos no Recife, ao lado do presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, para um jantar muito especial, reunindo a economia de Pernambuco. Mais de 50 empresas estão hoje aqui para celebrar o legado da Aena Brasil no Nordeste, em todo o país. Eu tomei a decisão de ouvir pessoas que constroem jornadas aqui em Pernambuco, e a Aena e Santiago trazem isso”, reforçou André Farias, durante o jantar.

O PORTE Group e a Aena Brasil concordam com a ideia de que o Aeroporto Internacional do Recife é um dos grandes empreendimentos aeroportuários do Brasil. Sendo o quinto maior aeroporto do país em volume de cargas, e o sexto em passageiros, o aeroporto apresentou mais de 84 mil operações apenas em 2025.

O presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, também marcou presença no evento e celebrou a parceria firmada entre a Aena Brasil e o governo do estado.

“A gente começou 2023 com três destinos internacionais e nove voos por semana. Hoje, a gente chegou a nove destinos, 12 rotas, seis companhias aéreas voando para Pernambuco e 46 voos internacionais. A gente sempre conversa para poder trazer novas opções e para não só trazer gente para visitar Pernambuco, como também fazer que o pernambucano viaje para fora do Brasil”, explicou Loyo. Atualmente, Pernambuco oferece voos para a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Portugal e Espanha.

Aena Brasil

Com uma trajetória marcada entre Madrid, Recife e São Paulo, Santiago Yus veio ao Brasil para liderar a entrada da Aena no país por meio da aquisição dos aeroportos do Nordeste.

A entrada da Aena no Brasil começou pelo Nordeste, com um pacote original de investimentos que ultrapassou R$ 1,2 bilhão, focado em ampliação de terminais, criação de novas pontes de embarque, modernização operacional, inspeção de bagagens e na experiência do passageiro.

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